عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
أخبار التكنولوجيا | إنفيديا تحقق مبيعات قياسية مع الذكاء الاصطناعي.. ميتا تختبر ميزة جديدة لمشاركة نصوص كبيرة على ثريدز
الأطفال والنساء في قلب المعاناة.. 63 ألفا حصيلة الشهداء في غزة
وزيرا الأوقاف والرياضة ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بألماظة |صور
غزة تواجه وباء جديدا بلا دواء.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
​ضبط 1.7طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر في رأس سدر جنوب سيناء
سقوط حمولة سيارة سيراميك أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالشروق
غزة خارج نطاق الخدمة.. ومدفعية الاحتلال تحاصر ما تبقى من السكان
الغيابات تضرب الأهلي قبل ساعات من مواجهة بيراميدز في الدوري
ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

غزة خارج نطاق الخدمة.. ومدفعية الاحتلال تحاصر ما تبقى من السكان

غزة
غزة
محمد البدوي

يشهد قطاع غزة حالة من عدم الاستقرار خلال تلك اللحظات، لاسيما بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن منطقة القطاع كمنطقة قتال، مما أثار التحرك الشعبي والعربي كافة.

العلاقات الاقتصادية والتجارية

وفور إعلان قطاع غزة منطقة قتال؛ كشفت وزير الخارجية التركي عن قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي من شأنها أن تكون نقطة ضغط على الاحتلال للتراجع عن قراره المجرم الذي اتخذه.

مدفعية الاحتلال

ويعاني سكان قطاع غزة من التهديد بالقتل المباشر، فبعد هروبهم من القتل جوعا خرج عليهم الاحتلال بقراره المجرم والمجرد من الإنسانية، ليعاني من القتل تحت مدفعية الاحتلال.

الهدنة التكتيكية

من جانبه؛ قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن رسميًا قبل قليل أن مدينة غزة خرجت من ما يسميه «الهدنة التكتيكية» التي كانت سارية خلال ساعات النهار، ليُعلن بذلك تحويل المدينة إلى «منطقة قتال خطير».

مواصلة العمليات البرية 

وأضاف أبو كويك، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن بيان جيش الاحتلال أكد على مواصلة العمليات البرية بشكل أعمق داخل مدينة غزة، مما يشير إلى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.

الإسقاط الجوي للمساعدات

وأوضح أن القرار الإسرائيلي يعني عمليًا وقف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية داخل مدينة غزة، وربما يشير إلى نية الاحتلال فرض حصار كامل عليها، بما في ذلك إغلاق منطقة زيكيم، التي كانت تُستخدم كمعبر لإدخال المساعدات ويتوقع أن تتضح تفاصيل هذه الإجراءات في الساعات القادمة.

غارات جوية على مناطق متفرقة 

في ظل هذا التصعيد، يواصل جيش الاحتلال شن غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 41 شهيدًا، بينهم عدد من المدنيين، خاصة في مدينة خان يونس وعدد من المحافظات الأخرى.

غزة قطاع غزة وزير الخارجية التركي الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي العمليات البرية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ملفتة

مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة

ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية

ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور

آودي
آودي
آودي

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

