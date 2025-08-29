​ضبط 1.7طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر في رأس سدر جنوب سيناء

​تمكنت الأجهزة الأمنية في جنوب سيناء من توجيه ضربة موجعة لتجار المخدرات، حيث ألقت القبض على أحد أخطرهم في منطقة رأس سدر. كان بحوزة المتهم كمية ضخمة من المواد المخدرة، بلغ وزنها الإجمالي 1700 كيلوجرام.



​جاءت عملية الضبط بناءً على معلومات دقيقة وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب سيناء، تفيد بأن شخصًا يُدعى "م. ف. ع." كان يستعد لتسليم شحنة كبيرة من المخدرات لأحد عملائه في منطقة أبو صويرة، مستخدمًا سيارة نقل بيضاء من طراز تويوتا هايلوكس.



​وبعد التأكد من صحة المعلومات، صدر إذن من النيابة بضبط المتهم. وعلى الفور، تم نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بقيادة الرائد مصطفى أبو قورة والرائد سلام حمدي. نجح أحد الأكمنة في ضبط المتهم وسيارته أثناء وقوفه بالقرب من أحد المخازن في منطقة جبلية.



​بتفتيش السيارة، عثرت القوات على 82 جوالًا من نبات "الهيدرو" المخدر، و180 لفافة من نفس المادة، بالإضافة إلى 6 أجولة من بودرة الحشيش و300 فرش حشيش، بوزن إجمالي يناهز الطن و700 كيلوغرام. كما عُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 2400 جنيه، وهاتفين محمولين، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، وهي عبارة عن مكبس حديدي يدوي واسطمبتين.



​بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتصنيع، مؤكدًا أن المكبس والأدوات كانت تُستخدم لتجهيز المواد المخدرة، وأن السيارة كانت مخصصة لترويجها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات