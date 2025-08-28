قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أهمها الثالثة.. نصائح مهمة للتعامل مع الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة

أهمها الثالثة.. نصائح مهمة للتعامل مع الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة
أهمها الثالثة.. نصائح مهمة للتعامل مع الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة
عبد الفتاح تركي

يمثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) تحديًا كبيرًا ليس فقط للطفل، وإنما للوالدين أيضًا، ومن خلال الاستراتيجية الصحيحة في التعامل مع الطفل، يمكن للوالدين تسهيل الحياة اليومية على طفلهم وعليهم أيضا.

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

وأوضح عالم النفس الأمريكي راسل باركلي أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ليس مجرد حركة زائدة عن الحد وفقدان مؤقت للانتباه، وإنما هو اضطراب عصبي في ضبط النفس، والذي يُؤثّر على العديد من جوانب الحياة.

وأضاف الرئيس السابق لقسم علم نفس الطفل السريري في الجمعية الأمريكية لعلم النفس أنه يتعين على الوالدين قبول الطفل كما هو وتقديم الدعم الفردي له، موصيا باتباع النهج التالي معه: 

1. لا تُحاول تغيير الطفل

من غير المُجدي محاولة “تدريب” الطفل على تغيير سلوكه. وبدلا من ذلك، ينبغي للوالدين تعديل توقعاتهم بواقعية.

واقرأ أيضًا:

فرط الحركة

وينبغي للوالدين تحديد نقاط القوة وتشجيعها؛ حيث ينبغي معرفة ما الذي يستمتع به الطفل حقا مثل الموسيقى أو الرياضة مع تقديم التقدير والاعتراف من خلال دعم الطفل بنشاط بالوقت والموارد ليتمكن من تنمية مواهبه.

2. دعم مُوجه لإدارة الوقت

غالبا ما يواجه الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبات فيما يُسمى بالوظائف التنفيذية، أي مهارات مثل التخطيط والشعور بالوقت أو الذاكرة العاملة؛ حيث يعاني الطفل من صعوبة في تحديد المواعيد النهائية والالتزام بالحدود الزمنية أو التفكير المُسبق، وفق دي بي إيه.

تمارين فرط الحركة

ويمكن للوالدين مواجهة ذلك على النحو التالي: 

- جعل الوقت ملموسا: على سبيل المثال باستخدام المؤقتات البصرية أو الساعات أو قوائم المراجعة

- تقسيم المهام إلى وحدات أصغر لتسهيل إدارتها

- تطبيق خطط “إذا-فإن” لتسهيل تذكر استراتيجيات العمل

علاقة الخرف باضطراب فرط الحركة

3. توقع الأخطاء

ينبغي للوالدين أن يتوقعوا ارتكاب الطفل للأخطاء ومسامحته عليها، مع مراعاة تجنب إصدار أحكام أخلاقية على أخطائه، مع الاعتراف بأن هذا ببساطة جزء من الاضطراب. وبدلا من ذلك، ينبغي التعامل مع الأخطاء بتعاطف، مع إظهار معنى الرغبة في فعل كل شيء بشكل صحيح في المرة القادمة.

ويكمن الحل في التعلم من الأخطاء وتقوية العلاقة من جديد، على سبيل المثال من خلال طقوس مشتركة أو استذكار إيجابيات العيش معا.

فرط الحركة اضطراب فرط الحركة فرط الحركة ونقص الانتباه اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

استهنتما بستائر لطف الله.. رئيس محكمة جنايات أسيوط يلقن عشيقين درسا قبل الحكم عليهما| فيديو

عروس حلوان

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

ترشيحاتنا

أرشيفية

تصاعد التوترات.. المجر تقاضي الاتحاد الأوروبي

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: اجتماع مشحون بين نتنياهو ورئيس الأركان قبيل انعقاد المجلس الأمني المصغر

أرشيفية

باستثناء أمريكا.. أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالبون بوقف فوري للمجاعة والعمليات العسكرية في غزة

بالصور

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

بسمة داود
بسمة داود
بسمة داود

طريقة عمل التومية

طريقة عمل التومية..
طريقة عمل التومية..
طريقة عمل التومية..

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد