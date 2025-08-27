انتبه.. الإفراط في تناول السكر قد يضر الأم والطفل

لقد وُثِّقت مخاطر الإفراط في تناول السكر وتأثيره على صحة القلب بشكل جيد، وقد بحثت دراسة حديثة في كيفية تأثير تناول الأم الحامل للسكر، وكذلك السكر في المراحل المبكرة من حياتها، على وظائف دماغ الطفل.

أضرار استهلاك السكر

تناولت الدراسة بيانات 1234 زوجًا من الأمهات والأطفال، أظهرت أن المشروبات المحلاة بالسكر تُمثل مشكلةً خاصة.

تناولت الدراسة كمية السكر، وتحديدًا المشروبات المُحلاة بالسكر، التي استهلكتها الأم أثناء الحمل، كما تناولت الأطفال الصغار - كمية السكر التي كانوا يستهلكونها، في“ووجد الباحثون أن تناول كميات كبيرة من السكر كان له تأثير سلبي على وظائفهم الإدراكية في سنوات الطفولة المبكرة.”

توصل باحثون إلى أن النساء اللاتي تناولن نظاماً غذائياً يحتوي على نسبة عالية من السكر، بما في ذلك أولئك اللاتي شربن الكثير من المشروبات الغازية الخالية من السكر أثناء الحمل، كن أكثر عرضة لإنجاب أطفال ذوي مهارات معرفية أضعف بما في ذلك القدرات غير اللفظية لحل المشكلات والذاكرة اللفظية

وكان الأمر نفسه ينطبق على الأطفال الصغار الذين استهلكوا كميات أكبر من السكر في وقت مبكر من حياتهم.

ومع ذلك، كان تناول الفاكهة مع السكر الطبيعي مرتبطًا بقدرات حركية بصرية أكبر وذكاء لفظي

المصدر Cleveland clinic