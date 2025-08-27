قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انتبه.. الإفراط في تناول السكر قد يضر الأم والطفل

الحامل والسكر
الحامل والسكر
نهى هجرس

لقد وُثِّقت مخاطر الإفراط في تناول السكر وتأثيره على صحة القلب بشكل جيد، وقد  بحثت دراسة حديثة  في كيفية تأثير تناول الأم الحامل للسكر، وكذلك السكر في المراحل المبكرة من حياتها، على وظائف دماغ الطفل.

أضرار استهلاك السكر

تناولت الدراسة بيانات 1234 زوجًا من الأمهات والأطفال، أظهرت أن المشروبات المحلاة بالسكر تُمثل مشكلةً خاصة.

تناولت الدراسة كمية السكر، وتحديدًا المشروبات المُحلاة بالسكر، التي استهلكتها الأم أثناء الحمل، كما تناولت الأطفال الصغار - كمية السكر التي كانوا يستهلكونها، في“ووجد الباحثون أن تناول كميات كبيرة من السكر كان له تأثير سلبي على وظائفهم الإدراكية في سنوات الطفولة المبكرة.”

توصل باحثون إلى أن النساء اللاتي تناولن نظاماً غذائياً يحتوي على نسبة عالية من السكر، بما في ذلك أولئك اللاتي شربن الكثير من المشروبات الغازية الخالية من السكر أثناء الحمل، كن أكثر عرضة لإنجاب أطفال ذوي مهارات معرفية أضعف بما في ذلك القدرات غير اللفظية لحل المشكلات والذاكرة اللفظية

وكان الأمر نفسه ينطبق على الأطفال الصغار الذين استهلكوا كميات أكبر من السكر في وقت مبكر من حياتهم.

ومع ذلك، كان تناول الفاكهة مع السكر الطبيعي مرتبطًا بقدرات حركية بصرية أكبر وذكاء لفظي

المصدر Cleveland clinic 

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ايمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر ينعي المنتج طارق صيام

أشرف زكي فى جنازة طارق صيام

زكي والسعدني أبرز المشيعين.. جنازة المنتج طارق صيام بمسجد الشرطة

جيدا منصور

جيدا منصور تشارك في مسلسلي لا ترد ولا تستبدل وأندر إيدج

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

BYD
BYD
BYD

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

لمحبي الحيوانات الأليفة.. نصائح لتجنب الحساسية من القطط

نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

