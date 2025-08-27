عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأعلى عالميا...الصحة : ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر إلى 72%
استرداد 20 ألف متر أملاك دولة في حملة كبرى بـ برج العرب
إلى أين تتجه الحرب الروسية الأوكرانية بعد مباحثات ترامب وزيلينسكي؟| تفاصيل
وزير العمل: إجراءات رادعة ضد الشركات غير الملتزمة لحماية عمال "الدليفري"
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط للأسبوع الثامن
محافظ أسيوط يحيل واقعة تسمم 16 شخصًا بأحد الأفراح للتحقيق ويوجه برعاية المصابين
قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
سيد عبد الحفيظ: الأهلي يحتاج لأحمد عبد القادر لفك التكتلات الدفاعية
سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بشأن أفضل مبارايات الدوري
هجوم روسي يقطع الكهرباء عن منطقة بولتافا الأوكرانية
انطلاق جولة الإعادة بالشيوخ داخل مصر.. و100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي
مصادر طبية: 12 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم
بالصور

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
أسماء عبد الحفيظ

يفضل الكثير من الرجال هذه العادة الشائعة جدا، ولكن الكثير يجهل مخاطرها لذلك يحذر منها الأطباء وهي :

عادة التبول أثناء الوقوف، معتبرين أنها الطريقة الأسهل والأسرع، خصوصًا خارج المنزل، لكن الدراسات الطبية الحديثة تشير إلى أن هذه العادة قد تحمل أضرارًا صحية على المدى البعيد، مما يجعل الأطباء يحذرون من الاستمرار فيها.

مخاطر عادة التبول أثناء الوقوف 

فى إطار هذا حذر دكتور أحمد توفيق أخصائي المسالك البولية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من عادة التبول أثناء الوقوف و أوضح مخاطرها فى الأتي:

 1- ضعف إفراغ المثانة بالكامل

عند التبول واقفًا، لا ترتخي عضلات قاع الحوض والمثانة بالقدر الكافي، ما يؤدي إلى بقاء جزء من البول داخل الجسم، هذا التراكم المستمر يزيد من فرص حدوث التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى.

 2- زيادة خطر الإصابة بمشكلات البروستاتا

الأبحاث توضح أن الرجال الذين يتبولون جلوسًا يفرغون المثانة بصورة أفضل، مما يقلل الضغط على البروستاتا. أما الوقوف المستمر فقد يزيد من مخاطر تضخم البروستاتا أو التهاباتها مع التقدم في العمر.

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

  3- انتشار البكتيريا والجراثيم

التبول واقفًا يؤدي إلى تناثر رذاذ البول على الملابس والمرحاض، مما يضاعف فرص نقل البكتيريا، هذا لا يضر بالصحة فقط، بل يخل بالنظافة الشخصية بشكل عام.

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

  4- تأثيرات على الكلى مع مرور الوقت

عدم الإفراغ الكامل للبول يضغط على الكليتين ويجبرهما على العمل بشكل أكبر، وهو ما قد يرفع احتمالية الإصابة بمشكلات مزمنة مثل الفشل الكلوي على المدى الطويل.

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

 5- ضغط نفسي غير مباشر

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن الأطباء لاحظوا أن التبول جلوسًا يساعد الرجال على الاسترخاء والشعور بالراحة النفسية، وهو ما يفتقده من يتبولون واقفين باستمرار.

