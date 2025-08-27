عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

يفضل الكثير من الرجال هذه العادة الشائعة جدا، ولكن الكثير يجهل مخاطرها لذلك يحذر منها الأطباء وهي :

عادة التبول أثناء الوقوف، معتبرين أنها الطريقة الأسهل والأسرع، خصوصًا خارج المنزل، لكن الدراسات الطبية الحديثة تشير إلى أن هذه العادة قد تحمل أضرارًا صحية على المدى البعيد، مما يجعل الأطباء يحذرون من الاستمرار فيها.

مخاطر عادة التبول أثناء الوقوف

فى إطار هذا حذر دكتور أحمد توفيق أخصائي المسالك البولية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من عادة التبول أثناء الوقوف و أوضح مخاطرها فى الأتي:

1- ضعف إفراغ المثانة بالكامل

عند التبول واقفًا، لا ترتخي عضلات قاع الحوض والمثانة بالقدر الكافي، ما يؤدي إلى بقاء جزء من البول داخل الجسم، هذا التراكم المستمر يزيد من فرص حدوث التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى.

2- زيادة خطر الإصابة بمشكلات البروستاتا

الأبحاث توضح أن الرجال الذين يتبولون جلوسًا يفرغون المثانة بصورة أفضل، مما يقلل الضغط على البروستاتا. أما الوقوف المستمر فقد يزيد من مخاطر تضخم البروستاتا أو التهاباتها مع التقدم في العمر.

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

3- انتشار البكتيريا والجراثيم

التبول واقفًا يؤدي إلى تناثر رذاذ البول على الملابس والمرحاض، مما يضاعف فرص نقل البكتيريا، هذا لا يضر بالصحة فقط، بل يخل بالنظافة الشخصية بشكل عام.

4- تأثيرات على الكلى مع مرور الوقت

عدم الإفراغ الكامل للبول يضغط على الكليتين ويجبرهما على العمل بشكل أكبر، وهو ما قد يرفع احتمالية الإصابة بمشكلات مزمنة مثل الفشل الكلوي على المدى الطويل.

5- ضغط نفسي غير مباشر

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن الأطباء لاحظوا أن التبول جلوسًا يساعد الرجال على الاسترخاء والشعور بالراحة النفسية، وهو ما يفتقده من يتبولون واقفين باستمرار.