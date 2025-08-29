بكين: استئناف العقوبات ضد طهران يقوض الحلول السياسية والدبلوماسية للملف النووي الإيراني

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنّ استئناف العقوبات ضد طهران من شأنه تقويض الحلول السياسية والدبلوماسية للملف النووي الإيراني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت الخارجية الصينية عن الملف النووي الإيراني، أنّ استئناف العقوبات يقوض الحلول السياسية والدبلوماسية، موضحة: "الملف النووي الإيراني يمر بمرحلة حرجة ويجب استئناف الحوار والمفاوضات".

وأوضحت الخارجية الصينية: "إعادة فرض العقوبات الأوروبية على إيران خطوة غير بناءة"، لافتةً، إلى أنّ الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في أوكرانيا وندعو لعدم التصعيد.