خلافات الجيرة تشعل مشاجرة دامية بسوهاج وتصيب شقيقين

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة أسفرت عن إصابة شقيقين بجروح متفرقة بالجسم، عقب تعدي آخرين عليهما بالضرب؛ بسبب خلافات الجيرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز عبد الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ عن وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة طهطا.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من:" قاسم خ 38 عامًا- وشقيقه أشرف خ 48 عامًا، يقيمان ببندر طهطا"، وذلك عقب تعدي شخصين عليهما بالضرب المبرح بجوار مسجد الرضوان بدائرة القسم، ما أدى إلى إصابتهما بعدة جروح وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقي العلاج اللازم، فيما كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهمين الهاربين، وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.