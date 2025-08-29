قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل ينتقل عمر مرموش إلى توتنهام؟.. شبكة إنجليزية تكشف مفاجأة
رسميا.. استدعاء كريستيانو رونالدو مع البرتغال
ترامب يسحب الحماية الرسمية من نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس
50 ألف جنيه للفتح الخاص لقاعة المتحف القومي للحضارة المصرية
وظائف جديدة بمشروع المونوريل.. قدم الآن
تعليق أمنية الحسيني لاعبة الجودو بعد تحقيقها فضية الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
هتاخد شقة أو محل.. شروط تخصيص الوحدات البديلة بالإيجار القديم
بالصور

بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور

آودي
آودي

تواصل شركة أودي تطوير سيارتها الرياضية RS6 أفانت 2027، التي ستأتي بتصميم جديد وتقنيات متطورة، بعد أن كشفت في وقت سابق من العام عن نسخة A6 أفانت المعاد تصميمها. 

ورصدت عدة نماذج أولية للسيارة أثناء اختبارها المكثف على حلبة نوربورغرينغ الشهيرة وحولها.

تصميم آودي هجومي مع لمسات هجينة

ظهرت السيارة بغطاء تمويهي حلزوني يخفي ملامحها، لكنها كشفت عن واجهة أمامية أكثر جرأة مع شبك معدل بنمط ماسي وفتحات تهوية أكبر تعكس الطابع الرياضي. كما تميزت السيارة بـ:

  • شفة أمامية بارزة
  • مصابيح LED نهارية رقمية مكوّنة من 48 جزءًا فرديًا مع سبعة أنماط إضاءة مختلفة
  • عتبات جانبية أكثر رياضية
  • باب وقود ومنفذ شحن خلفي، ما يؤكد أنها سيارة هجينة قابلة للشحن
  • طول إضافي يبلغ 60 ملم مقارنة بالطراز السابق.

في الخلف، جاءت السيارة مع مخرجي عادم ضخمين، ومصد فريد، وناشر هواء أنيق، بالإضافة إلى مصابيح خلفية على شكل بوميرانج متصلة بشريط ضوئي رفيع.

رغم عدم الكشف الكامل عن المقصورة، إلا أن التوقعات تشير إلى تجهيزها بأحدث أنظمة أودي الرقمية، أبرزها:

  • شاشة عدادات رقمية بقياس 11.9 بوصة
  • نظام معلومات وترفيه بقياس 14.5 بوصة
  • شاشة للراكب الأمامي بقياس 10.9 بوصة
  • مقاعد رياضية مع تطعيمات من ألياف الكربون وشعارات RS المميزة.

ومن المرجح أن تتضمن السيارة أيضًا نظام إضاءة تفاعلي ديناميكي، ونظام صوتي فاخر من Bang & Olufsen، بالإضافة إلى صندوق خلفي واسع بسعة تصل إلى 1534 لترًا.

قوة هائلة تتجاوز 700 حصان

ستعتمد أودي RS6 أفانت 2027 على منصة الاحتراق المتميزة. 

ورغم تضارب التقارير حول المحرك، إلا أن الخيارات الأقرب هي:

  • محرك V6 هجين جديد
  • أو محرك V8 مُحسّن مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر.

وفي كلتا الحالتين، يتوقع أن يتجاوز الأداء 700 حصان (522 كيلوواط / 710 أحصنة)، ما يجعلها من أقوى سيارات أودي أفانت على الإطلاق.

