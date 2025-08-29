بعد خطوبته.. فرنش مونتانا يتصدر الترند| ماذا نعرف عنه؟

تصدر مغني الراب الأمريكي من أصول مغربية، فرنش مونتانا، محركات البحث جوجل وذلك بعد إعلان خطوبته رسميا من الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

فرنش مونتانا يتصدر الترند

أكد وكيل أعمال فرنش مونتانا الخبر لصحف أجنبية ولم يتم تحديد موعد الزفاف بعد ومن المتوقع أن يقام في دبي.

وتمت الخطوبة خلال أسبوع باريس للموضة في يونيو الماضي، حيث شارك مونتانا في عرض أزياء ضمن فعاليات الموسم، قبل أن يتقدم رسميًا لطلب يد الشيخة مهرة، وسط حضور إعلامي بارز.

وأكد موقع TMZ المتخصص في أخبار المشاهير نبأ الخطوبة، موضحا أن الحدث تم خلال أسبوع الموضة في باريس، في يونيو الماضي، حيث شارك مونتانا في عرض أزياء، قبل أن يتقدم بطلب الزواج من الشيخة مهرة وسط حضور إعلامي بارز وعدسات الصحافة العالمية.

علاقة بدأت قبل عام واهتمام إعلامي واسع

العلاقة بين الطرفين لم تكن مفاجئة للجمهور، إذ بدأت تظهر ملامحها في أكتوبر 2024، حين انتشرت صور تجمعهما خلال جولة خاصة في دبي.

ومنذ ذلك الحين، بدأت التكهنات حول طبيعة العلاقة بين الفنان العالمي والشيخة مهرة، قبل أن يتم الإعلان عن ارتباطهما رسميا في صيف 2025، من خلال ظهورهما معا في عدد من فعاليات أسبوع الموضة بباريس وهما متشابكا الأيدي.

وكانت الشيخة مهرة قد أعلنت طلاقها من زوجها السابق الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم في يوليو 2024، عبر منشور رسمي على حسابها في "إنستجرام".

الزفاف لم يحدد بعد

ووفقا لتقارير إعلامية، لم يحدد بعد موعد الزفاف الرسمي، إلا أن مصادر قريبة من الطرفين أكدت حماس العائلتين لهذه الخطوة، ووصفت العلاقة بأنها جدية وتحظى بدعم كبير من الجانبين.

من هو فرنش مونتانا؟

فرنش مونتانا، اسمه الحقيقي كريم خربوش، ولد في المغرب عام 1984، وانتقل مع عائلته إلى الولايات المتحدة في سن الثالثة عشرة.

بدأ مسيرته الفنية في نيويورك كمغني راب، واشتهر لاحقا بإصداراته الموسيقية الناجحة، أبرزها أغنيته "Unforgettable" التي حققت مبيعات عالية وحصلت على شهادة الماس من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية.

ويعد مونتانا أول فنان مولود في إفريقيا ينال هذا التقدير، كما أنه من أكثر الفنانين المنحدرين من أصول عربية استماعًا على منصات الموسيقى العالمية.

إلى جانب نجاحه الفني، يُعرف بنشاطه الإنساني والخيري، وحرصه على الاحتفاء بالمناسبات الإسلامية، حيث لا يتردد في مشاركة جمهوره بمظاهر التزامه الديني، ومنها ظهوره مؤخرا على سجادة الصلاة مهنئًا المسلمين بعيد الفطر.

الشيخة مهرة حضور قوي على السوشيال ميديا

تعد الشيخة مهرة من أكثر الشخصيات الإماراتية تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرف بذوقها الرفيع ومبادراتها التجارية الراقية، والتي كان آخرها إطلاق خط العطور الفاخر.

وقد ساهمت هذه الشعبية، إلى جانب شهرة مونتانا العالمية، في جعل علاقتهما محط أنظار الإعلام والمتابعين على حد سواء.