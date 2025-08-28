قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
‏تأييد السجن 10 سنوات لمدرب الكيك بوكسينج بتهمة هتك عرض قاصرات أثناء التمرين
حسام حسن بيحبه.. شوبير : عودة أحمد فتوح لمنتخب مصر
منظمة إنقاذ الطفولة تحذر: استمرار الوضع في غزة يهدد حياة جيل كامل بالمجاعة والأمراض
ناجي الشهابي لـ صدى البلد: سنخوض الانتخابات البرلمانية مع آخرين بقائمة تحالف الجيل
دكة الأهلي كبيرة عليه.. علاء إبراهيم ينتقد مستوى جراديشار
سما المصري بعد الحجاب : عروض الزواج زادت "ياريت كل البنات تتحجب"
ضلمة فى عز الضهر.. حجب ضوء النهار بـ 9 دول عربية | ما السبب؟
جيش الاحتلال يستهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
الغندور: أحمد حمدي لم يتوصل لاتفاق مع الزمالك.. وبيراميدز يترقب الموقف
الصحة تعلن عن قسطرة مخية وسحب الجلطة بالكامل لمريضة بمستشفى العجوزة
تشكيل الزمالك لمواجهة مسار في الدوري العام للسيدات
وزير الخارجية: التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر.. ورسائل حاسمة على طاولة لقاء القاهرة وقطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خطوبة الرابر فرنش مونتانا والشيخة مهرة ابنة حاكم دبي

فرنش مونتانا
فرنش مونتانا
نجلاء سليمان

أعلن مغني الراب العالمي فرنش مونتانا خطوبته من الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، في خطوة فاجأت الجمهور وأثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد وكيل أعمال فرنش مونتانا الخبر لصحف أجنبية ولم يتم تحديد موعد الزفاف بعد ومن المتوقع أن يقام في دبي.

تمت الخطوبة خلال أسبوع باريس للموضة في يونيو الماضي، حيث شارك مونتانا في عرض أزياء ضمن فعاليات الموسم، قبل أن يتقدم رسميًا لطلب يد الشيخة مهرة، وسط حضور إعلامي بارز.

العلاقة بين الطرفين لم تكن وليدة اللحظة، إذ ظهرت ملامحها الأولى في أكتوبر 2024 حين نشرت الشيخة صوراً لها برفقة مونتانا أثناء جولة في دبي، قبل أن يتأكد ارتباطهما بشكل علني في صيف 2025.

الشيخة مهرة كانت قد تصدرت العناوين قبل عام فقط حين أعلنت انفصالها عن زوجها السابق عبر منشور على “انستجرام” بعبارة صريحة “I divorce you”، وهو الطلاق الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية. ومنذ ذلك الحين، اتجهت لإطلاق خط عطور خاص بها تحت اسم Mahra M1، حيث استلهمت أول عطر لها من تجربة الطلاق وأطلقت عليه اسم “Divorce”.

أما فرنش مونتانا، واسمه الحقيقي كريم خربوش، فهو مغني راب من أصول مغربية نشأ في نيويورك وحقق نجاحات عالمية بأعمال بارزة مثل “Unforgettable”.


وتقدر ثروته بما يقارب 30 مليون دولار، في حين تصل ثروة الشيخة مهرة إلى نحو 300 مليون دولار وفق تقارير صحفية.

خطوبة فرنش مونتانا والشيخة مهرة تمثل تقاطعاً غير مسبوق بين عالم الفن العالمي والعائلات الحاكمة في المنطقة، وتترقب الجماهير تفاصيل حفل الزفاف المرتقب الذي قد يصبح أحد أبرز الأحداث الاجتماعية والفنية خلال الفترة المقبلة.

فرنش مونتانا الشيخة مهرة خطوبة فرنش مونتانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

ترشيحاتنا

مجمع كهنة

إيبارشية سوهاج للكاثوليك تجتمع في لقاء روحي تحت شعار «ممتحنون في الإيمان»

جانب من الاختبارات

اختبارات جديدة للمرشحين للعمل بالأردن على مهنة عامل منشار حجر

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يناقش مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التعاون في الابتكار والبحث العلمي

بالصور

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد