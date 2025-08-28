خطوبة الرابر فرنش مونتانا والشيخة مهرة ابنة حاكم دبي

أعلن مغني الراب العالمي فرنش مونتانا خطوبته من الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، في خطوة فاجأت الجمهور وأثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد وكيل أعمال فرنش مونتانا الخبر لصحف أجنبية ولم يتم تحديد موعد الزفاف بعد ومن المتوقع أن يقام في دبي.

تمت الخطوبة خلال أسبوع باريس للموضة في يونيو الماضي، حيث شارك مونتانا في عرض أزياء ضمن فعاليات الموسم، قبل أن يتقدم رسميًا لطلب يد الشيخة مهرة، وسط حضور إعلامي بارز.

العلاقة بين الطرفين لم تكن وليدة اللحظة، إذ ظهرت ملامحها الأولى في أكتوبر 2024 حين نشرت الشيخة صوراً لها برفقة مونتانا أثناء جولة في دبي، قبل أن يتأكد ارتباطهما بشكل علني في صيف 2025.

الشيخة مهرة كانت قد تصدرت العناوين قبل عام فقط حين أعلنت انفصالها عن زوجها السابق عبر منشور على “انستجرام” بعبارة صريحة “I divorce you”، وهو الطلاق الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية. ومنذ ذلك الحين، اتجهت لإطلاق خط عطور خاص بها تحت اسم Mahra M1، حيث استلهمت أول عطر لها من تجربة الطلاق وأطلقت عليه اسم “Divorce”.

أما فرنش مونتانا، واسمه الحقيقي كريم خربوش، فهو مغني راب من أصول مغربية نشأ في نيويورك وحقق نجاحات عالمية بأعمال بارزة مثل “Unforgettable”.



وتقدر ثروته بما يقارب 30 مليون دولار، في حين تصل ثروة الشيخة مهرة إلى نحو 300 مليون دولار وفق تقارير صحفية.

خطوبة فرنش مونتانا والشيخة مهرة تمثل تقاطعاً غير مسبوق بين عالم الفن العالمي والعائلات الحاكمة في المنطقة، وتترقب الجماهير تفاصيل حفل الزفاف المرتقب الذي قد يصبح أحد أبرز الأحداث الاجتماعية والفنية خلال الفترة المقبلة.