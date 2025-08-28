جوليا روبرتس تصل فينيسيا لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد After the Hunt

وصلت الممثلة الشهيرة جوليا روبرتس إلى مدينة فينيسيا الإيطالية، استعدادًا للمشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ82، حيث يُعرض فيلمها الجديد After the Hunt لأول مرة عالميًا غداً.

ويُعد هذا الظهور من أكثر اللحظات ترقبًا في المهرجان، نظرًا لغياب جوليا روبرتس لفترة طويلة عن السجادة الحمراء.



الفيلم الجديد After the Hunt، فهو عمل إثارة نفسي من إخراج لوكا جوايدانينو، تدور أحداثه حول أستاذة جامعية تجد نفسها في مواجهة أزمة مهنية وأخلاقية بعد اتهام إحدى الطالبات لأحد زملائها، ما يؤدي إلى انكشاف أسرار من ماضيها تهدد مسارها.



ومن المقرر أن يُعرض الفيلم عالميًا في أكتوبر المقبل بعد مشاركته في موسم المهرجانات المرتقب.



افتُتحت الدورة الثانية والثمانون من مهرجان فينيسيا السينمائي مساء أمس، بعرض عالمي أول لفيلم المخرج الإيطالي الشهير باولو سورينتينو «La Grazia» (النعمة).

وقد حظي الفيلم باستقبال حافل من الجمهور داخل قاعة المهرجان في جزيرة الليدو، حيث وقف الحضور مصفقين بحرارة لمدة أربع دقائق متواصلة، في مشهد يعكس التقدير الكبير للعمل وعودة سورينتينو القوية إلى ساحة السينما العالمية.

الفيلم من بطولة الممثل الإيطالي المخضرم توني سيرفيلو، الذي يجسد شخصية الرئيس الإيطالي المتقاعد ماريانو دي سانتيس.