عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
أخبار التكنولوجيا | إنفيديا تحقق مبيعات قياسية مع الذكاء الاصطناعي.. ميتا تختبر ميزة جديدة لمشاركة نصوص كبيرة على ثريدز
الأطفال والنساء في قلب المعاناة.. 63 ألفا حصيلة الشهداء في غزة
وزيرا الأوقاف والرياضة ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بألماظة |صور
غزة تواجه وباء جديدا بلا دواء.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
​ضبط 1.7طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر في رأس سدر جنوب سيناء
سقوط حمولة سيارة سيراميك أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالشروق
غزة خارج نطاق الخدمة.. ومدفعية الاحتلال تحاصر ما تبقى من السكان
الغيابات تضرب الأهلي قبل ساعات من مواجهة بيراميدز في الدوري
ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الأهلي مجددا.. لماذا يتصدر موسيماني الترند بشكل مستمر؟

موسيماني
موسيماني
أمينة الدسوقي

عاد بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي للواجهة مرة أخرى حيث تزايدت التكهنات خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية عودة الجنوب أفريقي للنادي الأهلي، لتولي قيادة الفريق مجددا، في ظل الانتقادات الموجهة للجهاز الفني الحالي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد انطلاقة باهتة في الموسم الجديد.

 

الأهلي ينفي التفاوض مع موسيماني

ورغم تداول اسم موسيماني بقوة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلا أن تقارير صحفية أكدت ان إدارة النادي لم تدخل في أي مفاوضات رسمية مع المدرب الجنوب أفريقي خلال الفترة الماضية.

كما أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يتمسك بمنح خوسيه ريبيرو الفرصة كاملة لإثبات جدارته، حيث يرى أن الحكم على التجربة لا يزال مبكرًا، رغم البداية المتعثرة للفريق في دوري نيل.

وحقق الأهلي تحت قيادة ريبيرو 5 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة في أول ثلاث مباريات بالدوري، ما أثار موجة من الانتقادات، خصوصا بعد التعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة، إلى جانب الخروج المبكر من كأس العالم للأندية من دور المجموعات.

 

موسيماني إنجازات لافتة وسجل محلي متواضع

ويعد بيتسو موسيماني أحد أنجح المدربين الذين مروا على الأهلي في السنوات الأخيرة، حيث قاد الفريق في 102 مباراة، حقق خلالها 65 انتصارًا و26 تعادلًا، مقابل 11 خسارة فقط. سجل الفريق تحت قيادته 194 هدفًا واستقبلت شباكه 79.

وحصد الأهلي مع موسيماني 7 بطولات، أبرزها دوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر، بالإضافة إلى برونزيتي كأس العالم للأندية. إلا أن الفريق فشل في حصد لقب الدوري المحلي خلال فترة قيادته، وهو ما شكل نقطة سلبية في مسيرته مع الفريق.

 

شبانة ينفي شائعات العودة

وفي السياق ذاته، نفى الإعلامي محمد شبانة، عبر برنامجه "من الآخر" على راديو "شعبي إف إم"، وجود أي نية لدى إدارة الأهلي لإعادة موسيماني، مؤكدا أن ما يتردد بهذا الشأن لا يعدو كونه اجتهادات إعلامية.

اختبار حاسم أمام بيراميدز

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام بيراميدز، مساء السبت المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء ينظر إليه على أنه اختبار حاسم للجهاز الفني ولاعبي الفريق في ظل الأجواء المتوترة والضغط الجماهيري.

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات وتقديم أداء مقنع يعيد الثقة إلى الجماهير، بعد أن اكتفى بفوز وحيد فقط في أول 6 مباريات رسمية له هذا الموسم تحت قيادة ريبيرو.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز ويبحث مطالب المصلين ومشكلاتهم

صورة أرشيفية

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالمراغة .. ماذا حدث؟

حملات تموينية في المنوفية

تحرير 225 محضرا تموينيا في يومين بحملات تفتيشية بالمنوفية

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ملفتة

مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة

ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية

ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور

آودي
آودي
آودي

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

