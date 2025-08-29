الأهلي مجددا.. لماذا يتصدر موسيماني الترند بشكل مستمر؟

عاد بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي للواجهة مرة أخرى حيث تزايدت التكهنات خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية عودة الجنوب أفريقي للنادي الأهلي، لتولي قيادة الفريق مجددا، في ظل الانتقادات الموجهة للجهاز الفني الحالي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد انطلاقة باهتة في الموسم الجديد.

الأهلي ينفي التفاوض مع موسيماني

ورغم تداول اسم موسيماني بقوة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلا أن تقارير صحفية أكدت ان إدارة النادي لم تدخل في أي مفاوضات رسمية مع المدرب الجنوب أفريقي خلال الفترة الماضية.

كما أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يتمسك بمنح خوسيه ريبيرو الفرصة كاملة لإثبات جدارته، حيث يرى أن الحكم على التجربة لا يزال مبكرًا، رغم البداية المتعثرة للفريق في دوري نيل.

وحقق الأهلي تحت قيادة ريبيرو 5 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة في أول ثلاث مباريات بالدوري، ما أثار موجة من الانتقادات، خصوصا بعد التعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة، إلى جانب الخروج المبكر من كأس العالم للأندية من دور المجموعات.

موسيماني إنجازات لافتة وسجل محلي متواضع

ويعد بيتسو موسيماني أحد أنجح المدربين الذين مروا على الأهلي في السنوات الأخيرة، حيث قاد الفريق في 102 مباراة، حقق خلالها 65 انتصارًا و26 تعادلًا، مقابل 11 خسارة فقط. سجل الفريق تحت قيادته 194 هدفًا واستقبلت شباكه 79.

وحصد الأهلي مع موسيماني 7 بطولات، أبرزها دوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر، بالإضافة إلى برونزيتي كأس العالم للأندية. إلا أن الفريق فشل في حصد لقب الدوري المحلي خلال فترة قيادته، وهو ما شكل نقطة سلبية في مسيرته مع الفريق.

شبانة ينفي شائعات العودة

وفي السياق ذاته، نفى الإعلامي محمد شبانة، عبر برنامجه "من الآخر" على راديو "شعبي إف إم"، وجود أي نية لدى إدارة الأهلي لإعادة موسيماني، مؤكدا أن ما يتردد بهذا الشأن لا يعدو كونه اجتهادات إعلامية.

اختبار حاسم أمام بيراميدز

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام بيراميدز، مساء السبت المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء ينظر إليه على أنه اختبار حاسم للجهاز الفني ولاعبي الفريق في ظل الأجواء المتوترة والضغط الجماهيري.

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات وتقديم أداء مقنع يعيد الثقة إلى الجماهير، بعد أن اكتفى بفوز وحيد فقط في أول 6 مباريات رسمية له هذا الموسم تحت قيادة ريبيرو.