خالد الغندور يتوقع تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

كشف الإعلامي خالد الغندور، تشكيل النادي الأهلي أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن الإسباني خوسيه ريبيرو استقر بشكل كبير على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يخوض مباراة بيراميدز في الجولة الخامسة من دوري نايل

وحسب ما أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الفريق سيخوض المباراة بنفس تشكيل مباراة غزل المحلة في الدوري، باستثناء عودة محمد هاني إلى مركز الظهير الأيمن، وعودة محمد شريف لقيادة خط الهجوم، بالإضافة إلى اقتراب غياب محمد علي بن رمضان

وسيكون التشكيل كالتالي: الشناوي - هاني - داري - بيكهام - كريم فؤاد - أفشة أو أحمد رضا - ديانج - تريزيجيه - زيزو - بن شرقي - محمد شريف.