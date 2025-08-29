قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الليل
وسط تصعيد إسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة| ترامب يتوقع حسم حرب غزة خلال أسابيع.. هل يتحقق حلمه؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي
كارثة إنسانية .. جوتيريش يحذر إسرائيل من احتلال مدينة غزة
تخصيص 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة بالقانون
حكم الصلاة دون تحري القبلة.. الإفتاء توضح
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري.. وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
سعر عيار 21 اليوم 29-8-2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
غارات إسرائيلية مكثفة غرب غزة تثير مخاوف من بدء عملية اجتياح بري واسعة للقطاع
المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يعلق على تساؤل للقيعي بشأن مباريات الأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

فتح الإعلامي خالد الغندور نقاشا حول تساؤل المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالأهلي، حول مباريات ناديي المصري والاسماعيلي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "المهندس عدلي القيعي طرح سؤالاً مهماً جدا ليه الأهلي مش بيلعب مع المصري والاسماعيلي في القاهرة منتظر اجابتكم".

ورفع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي حالة الطوارئ القصوي قبل ساعات من مواجهة بيراميدز المقررر التاسعة من مساء غد السبت في الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري.

 واغلق يوسف استاد التتش أمام منصات النادي الرسمية وفرض السرية الكاملة علي التدريبات بل عمد تقليص عدد الإداريين والعمال الذي يتواجدوا في التدريبات لتوفير اقصي درجات الهدوء والإستقرار للفريق الأحمر بقيادة خوسية ريبيرو المدير الفني.

كما اعاد يوسف الحظر الإعلامي ومنع التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي، ولم يكتفي بذلك بل أخطر كل لاعبية بقرارة إدارة الكرة بغلق ملفتمديد العقود في الفترة الحالية ، وشدد يوسف أن من يخالف التعليمات سوف يتعرض لعقوبات قاسية لحين الإنتهاء من مواجهة بيراميدز المقبلة.
 

عدلي القيعي المصري الاسماعيلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الراحل ابراهيم شيكا وزوجته

قرار عاجل بفتح التحقيق في بلاغ ضد زوجة إبراهيم شيكا وآخرين بالاستيلاء علي أعضائه البشرية ..صور

جريمة قتل بالبحيرة

علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المدارس المصرية اليابانية

مصروفاتها 18650جنيها .. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة

الزمالك

الزمالك يشكر وزير الإسكان.. ومذكرة عاجلة لرئيس الوزراء

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

الغربية تُنهي ماراثون التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. واللواء أشرف الجندي يعلن انطلاق أعمال الفرز

محمد صلاح

الملك المصري يهدد عرش رونالدينيو ومحرز في دوري أبطال أوروبا .. محمد صلاح على أعتاب نادي الـ100 هدف

محافظة بني سويف

توزيع أجهزة تعويضية على ذوي الهمم في بني سويف

بالصور

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سعر صادم.. فستان ياسمين رئيس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

جورج كلوني يحضر عرض فيلمه في مهرجان فينيسيا رغم مرضه

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفي شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لم استمر فى الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد