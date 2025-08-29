الغندور يعلق على تساؤل للقيعي بشأن مباريات الأهلي

فتح الإعلامي خالد الغندور نقاشا حول تساؤل المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالأهلي، حول مباريات ناديي المصري والاسماعيلي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "المهندس عدلي القيعي طرح سؤالاً مهماً جدا ليه الأهلي مش بيلعب مع المصري والاسماعيلي في القاهرة منتظر اجابتكم".

ورفع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي حالة الطوارئ القصوي قبل ساعات من مواجهة بيراميدز المقررر التاسعة من مساء غد السبت في الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري.

واغلق يوسف استاد التتش أمام منصات النادي الرسمية وفرض السرية الكاملة علي التدريبات بل عمد تقليص عدد الإداريين والعمال الذي يتواجدوا في التدريبات لتوفير اقصي درجات الهدوء والإستقرار للفريق الأحمر بقيادة خوسية ريبيرو المدير الفني.

كما اعاد يوسف الحظر الإعلامي ومنع التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي، ولم يكتفي بذلك بل أخطر كل لاعبية بقرارة إدارة الكرة بغلق ملفتمديد العقود في الفترة الحالية ، وشدد يوسف أن من يخالف التعليمات سوف يتعرض لعقوبات قاسية لحين الإنتهاء من مواجهة بيراميدز المقبلة.

