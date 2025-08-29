الإتربي: اجتماع مرتقب في الأهلي لحسم مصير ريبيرو.. والرمادي مرشح لـ بيراميدز



كشف الناقد الرياضي خالد الإتربي عن تفاصيل مهمة تتعلق بمستقبل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، في ظل النتائج الباهتة التي حققها الفارس الأحمر تحت قيادته.



وأكد الإتربي، خلال مداخلة عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن الأهلي سيعقد اجتماعًا عقب مواجهة بيراميدز المقبلة لمناقشة مصير المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، بصرف النظر عن نتيجة اللقاء، مشيرًا إلى أن رئيس الأهلي، محمود الخطيب يُظهر دعمًا علنيًا للمدرب، لكن داخل الكواليس هناك مناقشات جادة حول مستقبله.



كما أوضح أن السويسري مارسيل كولر والإماراتي أيمن الرمادي مرشحان لقيادة بيراميدز حال رحيل مدربه الحالي يورتشيتش، مشددا على أن حسام البدري ليس ضمن الأسماء المطروحة لخلافة ريبيرو في الأهلي.



كما أضاف أن النادي الأهلي أنهى إجراءات تجديد عقود كريم فؤاد، أليو ديانج، وأحمد نبيل كوكا، فيما يقترب حسين الشحات من التوقيع رسميًا.

