قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب غير سعيد بالضربات الروسية على كييف
الطقس اليوم.. أمطار تضرب عدة محافظات ورذاذ يلطف أجواء القاهرة
رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف مستعدة للحوار لكن موسكو تضع شروط استسلام
سعر الذهب اليوم 29-8-2025
هل يجوز أن أنهى مُصليًا عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟.. الأزهر يجيب
أعضاء في الكونجرس يطالبون إسرائيل بوقف الاعتداءات على سوريا
كواليس وتطورات أزمة طائرة الزمالك بعد السفر دون إذن.. مستندات
وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة
قبيل مغادرته .. السفير الإيراني في أستراليا يصف اتهامات سيدني لطهران بـ"الأكاذيب"
ما وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
مأساة في مينيابوليس .. إطلاق نار داخل كنيسة كاثوليكية يسفر عن مقتل طفلين وإصابة العشرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإتربي: اجتماع مرتقب في الأهلي لحسم مصير ريبيرو.. والرمادي مرشح لـ بيراميدز

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري


كشف الناقد الرياضي خالد الإتربي عن تفاصيل مهمة تتعلق بمستقبل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، في ظل النتائج الباهتة التي حققها الفارس الأحمر تحت قيادته.


وأكد الإتربي، خلال مداخلة عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن الأهلي سيعقد اجتماعًا عقب مواجهة بيراميدز المقبلة لمناقشة مصير المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، بصرف النظر عن نتيجة اللقاء، مشيرًا إلى أن رئيس الأهلي، محمود الخطيب يُظهر دعمًا علنيًا للمدرب، لكن داخل الكواليس هناك مناقشات جادة حول مستقبله.


كما أوضح أن السويسري مارسيل كولر والإماراتي أيمن الرمادي مرشحان لقيادة بيراميدز حال رحيل مدربه الحالي يورتشيتش، مشددا على أن حسام البدري ليس ضمن الأسماء المطروحة لخلافة ريبيرو في الأهلي. 


كما أضاف أن النادي الأهلي أنهى إجراءات تجديد عقود كريم فؤاد، أليو ديانج، وأحمد نبيل كوكا، فيما يقترب حسين الشحات من التوقيع رسميًا.
 

الأهلي أخبار الأهلي دورى نايل اخبار الرياضة صفقات الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الراحل ابراهيم شيكا وزوجته

قرار عاجل بفتح التحقيق في بلاغ ضد زوجة إبراهيم شيكا وآخرين بالاستيلاء علي أعضائه البشرية ..صور

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

جريمة قتل بالبحيرة

علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة

سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%

سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%

ترشيحاتنا

رامي صبري

رامي صبري يختتم مهرجان المسرح الروماني بأضخم حفلات صيف 2025

ايتن عامر

بإطلالة بسيطة وجذابة.. أحدث ظهور لآيتن عامر

سيف الجزيري

خالد الغندور: أزمة الجزيري في طريقها للحل بقرار من فيريرا

بالصور

سعر صادم.. فستان ياسمين رئيس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

جورج كلوني يحضر عرض فيلمه في مهرجان فينيسيا رغم مرضه

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد