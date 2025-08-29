كواليس وتطورات أزمة طائرة الزمالك بعد السفر دون إذن.. مستندات

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن تطورات جديدة تخص أزمة فريق طائرة الزمالك رجال ، بعد واقعة سفر إداري الفريق أحمد شعلان وثلاثة لاعبين إلى دولة الإمارات للمشاركة في دورة ودية، دون الحصول على إذن رسمي من اتحاد اللعبة أو وزارة الشباب والرياضة بالثلاثي.

وأكد المصدر أن أحمد شعلان إداري الفريق سيخضع لتحقيق موسع أمام لجنة الانضباط بالاتحاد، إلى جانب فتح ملف آخر داخل وزارة الشباب والرياضة لمخالفته القرار الوزاري المنظم لسفر البعثات الرياضية.

وأضاف المصدر أن القرار الوزاري الصادر بشأن سفر بعثة طائرة رجال الزمالك إلى الإمارات تضمّن قائمة بـ 10 لاعبين فقط، إلا أن الفريق سافر بـ 13 لاعبًا، من بينهم الثلاثي أحمد أيمن، وأحمد فتحي، وخالد ثابت، رغم أن أسماءهم لم تكن مُدرجة في المستند الرسمي المقدم من النادي .

وشدد المصدر أن الأزمة تعقدت أكثر بعدما تبيّن أن الثلاثي لم يتم قيدهم في قائمة الزمالك للموسم الجديد، نظرًا لعدم حصول النادي على الاستغناءات الرسمية من أنديتهم السابقة، وبالتالي فإن اللاعبين ليسوا مقيدين قانونيًا على ذمة نادي الزمالك.

وأكد أن هذه المخالفة تُعد خرقًا صريحًا للوائح، حيث تصل العقوبات المنتظرة إلى الإيقاف أو حتى الشطب من سجلات الاتحاد في حال ثبوت الواقعة بشكل كامل.

وحرص صدى البلد على نشر نسخة رسمية من القرار الوزاري الذي تضمّن أسماء القائمة المصرح لها بالسفر، وهو المستند الذي سيكون المرجع الأساسي في التحقيقات الجارية خلال الأيام المقبلة وايضا قرار تحويل الاداري وثلاثي اللاعبين للتحقيق .