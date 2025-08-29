قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة
مأساة في مينيابوليس .. إطلاق نار داخل كنيسة كاثوليكية يسفر عن مقتل طفلين وإصابة العشرات
وزارة البترول تعلن تعيين وائل لطفي رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات
شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت
اتصال أمريكي – تركي يبحث الحرب في أوكرانيا وأزمات الشرق الأوسط
بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 29-8-2025
حكم ترك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها.. الأزهر يجيب
انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟
السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة بقطارات تحيا مصر.. الخط والمواعيد
البرلمان الإيراني يخطط لانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي
حماس: تصريحات سموتريتش اعتراف بجريمة حرب تكشف مشروع الإبادة والتهجير في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عدلي القيعي: رضا عبد العال يعيش حالة من التناقض الخطير

رضا عبد العال
رضا عبد العال
منار نور

انتقد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي ومقدم برنامج «ملك وكتابة»، تصريحات رضا عبدالعال اللاعب السابق بشأن أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي ومنتخب مصر.


وأوضح القيعي أن عبدالعال يعيش حالة من التناقض، قائلاً: «منذ عامين فقط خرج عبدالعال ليؤكد أن منتخب مصر كان سيفوز ببطولة أفريقيا لو تم توظيف زيزو بشكل صحيح، واليوم يصفه بالعكس وكأنه لم يقل ما سبق».


وأضاف القيعي: «هذا التناقض خطير، لأنه يربك الجماهير ويشوّه الحقائق. لا يجوز أن ينتقل الشخص من رأي لآخر متناقض تمامًا وكأن شيئًا لم يكن».


وتابع: «عبدالعال كان دائم المطالبة بمشاركة زيزو في التشكيل الأساسي بل وتغيير مركزه من أجل الاستفادة منه مع المنتخب، أما اليوم فقد انقلب على تصريحاته السابقة».


وأكد القيعي أن مثل هذه المواقف السلبية لا تخدم الكرة المصرية، بل تخلق بلبلة لدى الجمهور وتفتح المجال للانتقادات غير الموضوعية.

زيزو الاهلي رضا هبد العال

