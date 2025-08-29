عدلي القيعي: رضا عبد العال يعيش حالة من التناقض الخطير

انتقد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي ومقدم برنامج «ملك وكتابة»، تصريحات رضا عبدالعال اللاعب السابق بشأن أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي ومنتخب مصر.



وأوضح القيعي أن عبدالعال يعيش حالة من التناقض، قائلاً: «منذ عامين فقط خرج عبدالعال ليؤكد أن منتخب مصر كان سيفوز ببطولة أفريقيا لو تم توظيف زيزو بشكل صحيح، واليوم يصفه بالعكس وكأنه لم يقل ما سبق».



وأضاف القيعي: «هذا التناقض خطير، لأنه يربك الجماهير ويشوّه الحقائق. لا يجوز أن ينتقل الشخص من رأي لآخر متناقض تمامًا وكأن شيئًا لم يكن».



وتابع: «عبدالعال كان دائم المطالبة بمشاركة زيزو في التشكيل الأساسي بل وتغيير مركزه من أجل الاستفادة منه مع المنتخب، أما اليوم فقد انقلب على تصريحاته السابقة».



وأكد القيعي أن مثل هذه المواقف السلبية لا تخدم الكرة المصرية، بل تخلق بلبلة لدى الجمهور وتفتح المجال للانتقادات غير الموضوعية.