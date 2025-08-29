قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا
حكم من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.. الموقف الشرعي
برلماني أيرلندي: غزة تواجه كارثة إنسانية والمجتمع الدولي متواطئ بالصمت
سعر الدولار اليوم 29-8-2025
خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي
مجلس الأمن يجدد ولاية "يونيفيل" للمرة الأخيرة ويحدد خطة انسحاب منظّم بحلول 2027
البيت الأبيض: ترامب غير سعيد بالضربات الروسية على كييف
الطقس اليوم.. أمطار تضرب عدة محافظات ورذاذ يلطف أجواء القاهرة
رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف مستعدة للحوار لكن موسكو تضع شروط استسلام
سعر الذهب اليوم 29-8-2025
هل يجوز أن أنهى مُصليًا عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟.. الأزهر يجيب
أشرف صبحي: مصر استضافت 440 بطولة منذ 2019 .. وحسن مصطفى نموذج رياضي مشرف

أشرف صبحي
أشرف صبحي
رباب الهواري

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر نجحت في استضافة أكثر من 440 بطولة قارية وعالمية منذ عام 2019 بمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN : المنشآت الرياضية في مصر شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة ، كما أن القاهرة وشرم الشيخ والغردقة تصنف ضمن 6 مدن مؤهلة لاستضافة أكبر الأحداث والبطولات الرياضية العالمية، ونجحنا في تنظيم أكثر من 440 بطولة ، على رأسها كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2019 وكأس العالم لكرة اليد عام 2021.

وأضاف: وزارة الشباب والرياضة وضعت استراتيجية منذ عام 2018 ، لتطوير قطاع الرياضة للتنمية والصحة ، كما تستهدف الوزارة ترسيخ مفهوم أن تصبح الرياضة أسلوب حياة.

وتطرق أشرف صبحي للحديث عن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، قائلاً: حسن مصطفى نموذج رياضي مشرف ، وحقق نجاحات عديدة كرئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد ، وسيخوض الانتخابات المقبلة على هذا المنصب ، كما لعب دوراً بارزاً في تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عاماً في الفترة من 9 إلى 17 أغسطس الجاري.

وتابع: تنظيم بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد ، يأتي امتداداً لنجاحات مصر في استضافة البطولات العالمية الكبرى ، مشيراً إلى أن الدولة تحرص دائماً على تقديم صورة مشرفة تعكس مكانة مصر  وريادتها في المجال الرياضي.

