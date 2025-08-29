أشرف صبحي: مصر استضافت 440 بطولة منذ 2019 .. وحسن مصطفى نموذج رياضي مشرف

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر نجحت في استضافة أكثر من 440 بطولة قارية وعالمية منذ عام 2019 بمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN : المنشآت الرياضية في مصر شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة ، كما أن القاهرة وشرم الشيخ والغردقة تصنف ضمن 6 مدن مؤهلة لاستضافة أكبر الأحداث والبطولات الرياضية العالمية، ونجحنا في تنظيم أكثر من 440 بطولة ، على رأسها كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2019 وكأس العالم لكرة اليد عام 2021.

وأضاف: وزارة الشباب والرياضة وضعت استراتيجية منذ عام 2018 ، لتطوير قطاع الرياضة للتنمية والصحة ، كما تستهدف الوزارة ترسيخ مفهوم أن تصبح الرياضة أسلوب حياة.

وتطرق أشرف صبحي للحديث عن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، قائلاً: حسن مصطفى نموذج رياضي مشرف ، وحقق نجاحات عديدة كرئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد ، وسيخوض الانتخابات المقبلة على هذا المنصب ، كما لعب دوراً بارزاً في تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عاماً في الفترة من 9 إلى 17 أغسطس الجاري.

وتابع: تنظيم بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد ، يأتي امتداداً لنجاحات مصر في استضافة البطولات العالمية الكبرى ، مشيراً إلى أن الدولة تحرص دائماً على تقديم صورة مشرفة تعكس مكانة مصر وريادتها في المجال الرياضي.