الثقافة تُحيي التراث الموسيقي العربي في أمسية ببيت الغناء

في إطار أنشطة وزارة الثقافة المصرية، لدعم الفنون الرفيعة والحفاظ على التراث الموسيقي ، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية أمسية فنية يحييها الفنان أحمد نافع، في الثامنة من مساء الخميس 16 أكتوبر، وذلك بـ بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز لدين الله الفاطمي.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغنيات من روائع التراث الموسيقي العربية إلى جانب أعمال معاصرة، في إطار حرص الصندوق على تقديم فعاليات فنية متنوعة تستهدف دعم الذائقة الموسيقية والحفاظ على استمرارية فنون الطرب الأصيل.

ويُعد أحمد نافع أحد الأصوات الشابة المتميزة في دار الأوبرا المصرية، وشارك في عدد من الحفلات الرسمية داخل مصر وخارجها، كما أصدر ألبومه الأول بعنوان «1000 حياة» الذي تعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين من جيل الوسط، محققًا حضورًا متزايدًا في الساحة الغنائية.

تأتي هذه الأمسية ضمن خطة قطاع صندوق التنمية الثقافية في دعم الحراك الثقافي في القاهرة والمحافظات من خلال شبكة المراكز الإبداعية التابعة له، حيث يعد بيت الغناء العربي أحد أهم هذه المراكز، إذ يختص بتوثيق وتقديم فنون الموسيقى العربية وإتاحة الفرصة للأصوات الواعدة لعرض تجاربها أمام الجمهور.