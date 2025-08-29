محمد فضل: الشناوي أساسي مع المنتخب.. ولا يجب إحباط شوبير

أشاد محمد فضل، لاعب الأهلي السابق، بمستوى الحارس الشاب مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه يملك مستقبلًا كبيرًا مع الفريق الأحمر ومنتخب مصر.

وقال فضل، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «أتوقع عودة محمد الشناوي للمشاركة قبل لقاء بيراميدز، لكن لا يصح أن نقلل من مصطفى شوبير كلما شارك، الشناوي سيظل حارسًا أساسيًا وسينضم للمنتخب، لكن ذلك لا يعني أن نحبط مصطفى».

وأضاف: «مصطفى شوبير من الحراس المميزين جدًا، ولديه طريقة مختلفة، وسيكون له مستقبل واعد في الكرة المصرية، ولا يجب أن نغيّبه لفترة طويلة عن المباريات».