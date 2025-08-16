قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

استغل فرصتك الذهبية.. رضا عبد العال ينتقد مصطفى شوبير

رضا عبد العال
رضا عبد العال
سارة عبد الله

وجه رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، رسالة لمصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، بعد تسببه في هدف فاركو بمباراة الأمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال رضا عبد العال: “هدف كارثي شوبير إنت بتعمل إيه!، جاتلك فرصة ذهبية وعالمية، كنت سبها تطلع ركنية، بدل متدخلها الملعب تاني”.

وتابع: “إنت ما صدقت فرصة ريبيرو بيلعبك على محمد الشناوي، الماتش اللي فات بتغلط بسبب ثقتك الزايدة، وماتش فاركو كورة طالعة بتدخلها الملعب وبتخش فيك”.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على فاركو بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا هو الفوز الأول لريبيرو مع الأهلي منذ توليه قيادة الفريق.

تفاصيل الأهداف:

بدأ الأهلي المباراة بقوة، حيث افتتح محمد شريف التسجيل في الدقيقة 10 برأسية متقنة بعد عرضية متقنة من محمد هاني.

وفي الدقيقة 21، أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني، مستغلًا تمريرة عرضية مثالية من محمد علي بن رمضان.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته، ليسجل زيزو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 58، بعد متابعة ناجحة لهجمة منظمة.

وقبل نهاية اللقاء، عزز نيتس جراديشار النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 81، بعد انفراد تام بحارس المرمى إثر تمريرة طولية رائعة من محمد هاني، ليتجاوز الحارس ويودع الكرة الشباك.


على الجانب الآخر، تمكن فاركو من تسجيل هدف شرفي، مستفيدًا من خطأ دفاعي، حيث وصلت الكرة إلى محمد فخري الذي أسكنها الشباك.

وبهذا الفوز، حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في الموسم، ليرتفع رصيد لـ 4 نقاط في المركز الثاني خلف المصري البورسعيدي.

رضا عبد العال مصطفى شوبير الأهلي

