قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 |تأمينات مشددة للأسئلة وزائرة صحية بكل لجنة
كيف أعرف أن بيتي فيه حسد أو سحر؟.. هذا الخطأ سبب مشاكلك
نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
5 مشاهد لافتة من قمة ألاسكا.. قاذفة شبحية تحلق فوق الزعيمين وسجادة حمراء تُزين خطواتهما الأبرز
موعد ومكان جنازة وعزاء والدة الفنان صبحي خليل
قمة ألاسكا: مفاوضات بوتين وترامب جرت في أجواء إيجابية.. فشل الإتفاق حول أوكرانيا ..الرئيس الأمريكي: تحديات كثيرة يجب تجاوزها.. الرئيس الروسي: الاجتماع القادم بموسكو
ما أفضل صيغة للصلاة على النبي؟.. الإفتاء تحدد الأكثر ثوابا
الفرعون المصري يتحدى التاريخ.. محمد صلاح يهدد عرش روني بالدوري الإنجليزي
أخبار السيارات| أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في مصر.. سعر إم جي 5 كسر زيرو بعد نزول أسعار المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفرعون المصري يتحدى التاريخ.. محمد صلاح يهدد عرش روني بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد سمير

ترك النجم المصري محمد صلاح بصمته المعتادة في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله الهدف الرابع لليفربول في فوزه المثير 4-2 على بورنموث، ضمن الجولة الأولى على ملعب أنفيلد.

‎ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، رفع صلاح رصيده إلى 271 مساهمة تهديفية (185 هدفًا و86 تمريرة حاسمة) في 289 مباراة خاضها مع ليفربول في البريميرليج، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ المسابقة، خلف واين روني الذي ساهم بـ276 هدفًا مع مانشستر يونايتد.

‎وأضافت "سكواكا" أن الدولي المصري البالغ من العمر 33 عامًا سجل 12 هدفًا على الأقل ضد 3 فرق: مانشستر يونايتد (13)، توتنهام هوتسبير (12)، وبورنموث (12).

‎فيما أشارت شبكة "أوبتا" إلى أن صلاح أصبح أكثر لاعب تسجيلًا في الجولات الافتتاحية للبريميرليج برصيد 10 أهداف، كما يتصدر قائمة المساهمات التهديفية في الجولة الأولى بـ15 مساهمة (أهداف وتمريرات حاسمة).

‎من جانبه، واصل ليفربول سجله المميز في الجولات الافتتاحية، حيث لم يخسر في آخر 13 مباراة افتتاحية بالبريميرليج، محققًا 10 انتصارات و3 تعادلات.

بكاء محمد صلاح

دخل محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في نوبة بكاء، وذلك عقب مباراة بورنموث في الجولة الأولي من مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج والتي أقيمت على أرضية ملعب الانفيلد.

وتأثر محمد صلاح بالبكاء عقب مباراة ليفربول وبورنموث، حيث ظهر النجم المصري متأثراً بهتافات جماهير الريدز للاعب الفريق الراحل جوتا، عقب مباراة الفريقين في مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج. 

وأصبح محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل 10 أهداف في الجولة الإفتتاحية لـ البريميرليج.

اكتسح فريق ليفربول نظيره بورنموث، برباعية مقابل هدفين، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت رباعية ليفربول عن طريق هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو وفيديريكو كييزا ومحمد صلاح في الدقائق 37، 49، 88، 90+4.

فيما جاءت ثنائية بورنموث عن طريق أنطوان سيمنيو في الدقيقتين 64، 76.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس المرمى: أليسون.
خط الدفاع: جيريمي فيريمبونج، وفيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي، كيركيز.
خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، وماك إليستير، وفلوريان فريتز.
خط الهجوم: محمد صلاح، وهوجو إيكتيكي، وكودي جاكبو.

محمد صلاح صلاح بورنموث ليفربول البريميرليج واين روني روني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

البنك المركزي

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

ترشيحاتنا

الدعاء

صور استجابة الدعاء للمسلم.. تعرف عليها

أذكار النوم مكتوبة

أذكار النوم مكتوبة .. اقرأ أدعية النبي وحصن نفسك حتى الصباح

الدكتور شوقي علام

كيف نستفيد من التراث فى زماننا؟.. شوقي علام: يجب شرحها بما يلائم واقعنا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت

احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار
احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار
احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار

نبات طبيعي الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس

نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة

نوع من الخضار العلاج الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

طريقة عمل بيض بالطماطم شكشوكة.. صباح الخير مع طعم فريد

بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد

فيديو

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد