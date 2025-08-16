الفرعون المصري يتحدى التاريخ.. محمد صلاح يهدد عرش روني بالدوري الإنجليزي

ترك النجم المصري محمد صلاح بصمته المعتادة في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله الهدف الرابع لليفربول في فوزه المثير 4-2 على بورنموث، ضمن الجولة الأولى على ملعب أنفيلد.

‎ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، رفع صلاح رصيده إلى 271 مساهمة تهديفية (185 هدفًا و86 تمريرة حاسمة) في 289 مباراة خاضها مع ليفربول في البريميرليج، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ المسابقة، خلف واين روني الذي ساهم بـ276 هدفًا مع مانشستر يونايتد.

‎وأضافت "سكواكا" أن الدولي المصري البالغ من العمر 33 عامًا سجل 12 هدفًا على الأقل ضد 3 فرق: مانشستر يونايتد (13)، توتنهام هوتسبير (12)، وبورنموث (12).

‎فيما أشارت شبكة "أوبتا" إلى أن صلاح أصبح أكثر لاعب تسجيلًا في الجولات الافتتاحية للبريميرليج برصيد 10 أهداف، كما يتصدر قائمة المساهمات التهديفية في الجولة الأولى بـ15 مساهمة (أهداف وتمريرات حاسمة).

‎من جانبه، واصل ليفربول سجله المميز في الجولات الافتتاحية، حيث لم يخسر في آخر 13 مباراة افتتاحية بالبريميرليج، محققًا 10 انتصارات و3 تعادلات.

بكاء محمد صلاح

دخل محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في نوبة بكاء، وذلك عقب مباراة بورنموث في الجولة الأولي من مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج والتي أقيمت على أرضية ملعب الانفيلد.

وتأثر محمد صلاح بالبكاء عقب مباراة ليفربول وبورنموث، حيث ظهر النجم المصري متأثراً بهتافات جماهير الريدز للاعب الفريق الراحل جوتا، عقب مباراة الفريقين في مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج.

اكتسح فريق ليفربول نظيره بورنموث، برباعية مقابل هدفين، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت رباعية ليفربول عن طريق هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو وفيديريكو كييزا ومحمد صلاح في الدقائق 37، 49، 88، 90+4.

فيما جاءت ثنائية بورنموث عن طريق أنطوان سيمنيو في الدقيقتين 64، 76.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جيريمي فيريمبونج، وفيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي، كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، وماك إليستير، وفلوريان فريتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، وهوجو إيكتيكي، وكودي جاكبو.