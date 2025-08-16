محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا أمام مودرن سبورت وهدفنا إسعاد جماهير الأهلي

أعرب محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، وتسجيله الهدف الأول له على المستوى الرسمي بعد عودته للفريق.

وقال شريف: حققنا فوزًا مهمًّا على فاركو بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.. تعلمنا من أخطائنا بعد الجولة الأولى وكان لدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز أمام فاركو.

وأوضح لاعب الأهلي أن تسجيل هدف مبكر في المباراة يساعد الفريق على تحقيق هدفه من خلال خلق مساحات، مشددًا على أن أي هدف يسجله الفريق هو عمل جماعي.

واختتم محمد شريف تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي داعمة للفريق ولجميع اللاعبين، وأنه سيبذل أقصى جهد مع الفريق لإسعادهم.