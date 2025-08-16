مكاسب معنوية ونفسية.. خالد الغندور يعلق على مباراة الأهلي وفاركو

علق الإعلامي خالد الغندور على مباراة الأهلي أمام فاركو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب الغندور :" اول انتصار للمدرب مع الأهلي أول هدف لمحمد شريف رسمي بعد عودته و اول هدفين و اول انتصار لزيزو بعد انضمامه للأهلي كلها مكاسب معنوية و نفسية للأهلي و لكن امام فريق ضعيف فنيا".

ويخوض البرتغالي خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المباراة المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، بالتشكيل التالي:

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد شريف

المواجهة تعد التاسعة بين الفريقين منذ صعود فاركو إلى الدوري الممتاز موسم 2021-2022، أول لقاء جمعهما كان في 1 مارس 2022 وانتهى بفوز الأهلي 4-1، بينما كان آخر لقاء بينهما في 28 مايو الماضي، وانتهى بانتصار كبير للأهلي 6-0، سجل فيه وسام أبو علي أربعة أهداف، إلى جانب هدفي حسين الشحات وإمام عاشور.