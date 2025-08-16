إبراهيم عبد الجواد: الأهلي محتاج باك شمال أشول

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي فوز الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1 ، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

و كتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه بموقع فيسبوك: الأهلي نزل بتشكيل نااااري يصعب الدنيا على أي فريق ،زيزو وصل الجزيرة

، زيزو - بن رمضان - هاني = نجوم اللقاء.

و تابع :ديانج ميقعدش دكة ، بن شرقي ممكن يختفي طول الماتش وفي لقطتين بس يخلص الماتش.



وأضاف: جول زيزو الثاني حلو قوووي من الباص والتحرك للتكملة والإنهاء ، بن رمضان حكاااااية بصراحة، خطأ غريب من شوبير.



وتابع : فاركو فرقة محترمة وبتلعب كورة على قد إمكانياتهم مع مدرب مميز اسمه أحمد خطاب ،و الأهلي محتاج باك شمال (أشول)

ويعد هذا هو الفوز الأول لريبيرو مع الأهلي منذ توليه قيادة الفريق.

تفاصيل الأهداف:

بدأ الأهلي المباراة بقوة، حيث افتتح محمد شريف التسجيل في الدقيقة 10 برأسية متقنة بعد عرضية متقنة من محمد هاني.

وفي الدقيقة 21، أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني، مستغلًا تمريرة عرضية مثالية من محمد علي بن رمضان.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته، ليسجل زيزو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 58، بعد متابعة ناجحة لهجمة منظمة.

وقبل نهاية اللقاء، عزز نيتس جراديشار النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 81، بعد انفراد تام بحارس المرمى إثر تمريرة طولية رائعة من محمد هاني، ليتجاوز الحارس ويودع الكرة الشباك.



على الجانب الآخر، تمكن فاركو من تسجيل هدف شرفي، مستفيدًا من خطأ دفاعي، حيث وصلت الكرة إلى محمد فخري الذي أسكنها الشباك.

وبهذا الفوز، حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في الموسم، ليرتفع رصيد لـ 4 نقاط في المركز الثاني خلف المصري البورسعيدي.