مصر تتسلم مجموعة قطع أثرية من هولندا تنتمي لحقب زمنية مختلفة
مصر تُعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتشدّد على التضامن الكامل
الزمالك يسعى لمطاردة المصري المتصدر في صراع مبكر على قمة الدوري
إنهار حزنا على جوتا| مشاهد البكاء في مسيرة محمد صلاح.. دموع لا تعرف الزيف
مصر وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون ودعم غزة قبل زيارة الرئيس السنغافوري
القاهرة الإخبارية:الاحتلال يوسّع العمليات في غزة ويهدد بتطويق المدينة بالكامل
غلق كلي لشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 أيام
رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد
خبير: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تخالف معاهدة السلام مع مصر
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
رياضة

مصطفي شوبير يعتذر لجهاز الأهلي بعد مباراة فاركو .. ماذا حدث؟

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير

تقدم مصطفي شوبير حارس مرمى النادي الأهلي باعتذار الى الجهاز الفنى وزملائه بعد الخطأ الذى وقع فيه خلال مباراة فاركو التى أقيمت مساء أمس بالجولة الثانية لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .

وتسبب مصطفي شوبير حارس مرمى الأهلي فى خطأ فادح نتج عنه هدف فاركو الوحيد فى المباراة التى أنتهت بفوز الأهلي بـ 4 أهداف مقابل هدف واحد .

أكد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز على فاركو برباعية مقابل هدف وحيد، تم بطريقة مناسبة جدا.

‎وقال ريبيرو خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة مباشرة: فوز مهم، أهنئ الفريق والجماهير على الفوز، والأهم في الانتصار أنه حدث بطريقة مناسبة جدا، وكانت هناك سيطرة كاملة على منتصف ملعب الخصم، وكنا متفوقين في الشوط الأول وسجلنا هدفين.

‎وأوضح مدرب الأهلي: تحدثنا مع اللاعبين إن النتيجة دي مش مطمئنة، لما أحرزنا الهدف الثالث أداء اللاعبين هبط، وكان في نوع من التراخي من اللاعبين بعدها، وهذا ما لم نكن نريده.

‎وبسؤاله عن خطأ مصطفى شوبير، وهل ممكن أن يغير قناعاته بشأن حراسة المرمى؟، رد قائلا: في البداية المؤتمر يأتي عقب المباراة، لا أحب أن أعمل تقييم فردي للاعبين، وأعتبر نفسي محظوظا إني أملك 3 حراس جيدين، لكن في النهاية مركز حراسة المرمى يحتاج للاعب واحد فقط.

‎وعن تأثره بضغط الجماهير والإعلام لمشاركة بن شرقي وديانج؟، أوضح ريبيرو: هذا لم يحدث، دي قناعاتي أنا، المباراة كانت بالنسبة لنا حافز كبير، سعيد جدا بالأداء الجماعي للفريق.

‎وعن سبب التفوق الهجومي الكاسح للأهلي، قال خوسيه ريبيرو: هناك عدد من لاعبين مستواهم عالي جدا، ولديهم مواهب عالية تستطيع من خلالها الضغط على المنافس، وكذلك هناك مدرب وخطة موضوعة واحنا ماشيين في الطريق السليم من أجل المنافسة، ويبدو للجماهير أن الكرة سهلة حين تسجل هدف، لكن هذا ليس صحيحا.

