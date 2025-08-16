النادي يدعمه والجماهير غاضبة.. طرد محمد هاني من مباراة الأهلي أمام فاركو

حصل محمد هاني، نجم الأهلي، على إنذار ثانٍ وكارت أحمر في الدقيقة 90 من عمر مباراة فريقه أمام فاركو في الدوري.

وجاء الطرد بعد تجاهل محمد هاني لإشارة الحكم بالإسراع في الخروج عند تبديله، وعدم إهدار الوقت.

وحرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على توجيه رسالة لـ محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد طرده من مباراة فاركو بالدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر “فيسبوك” مجموعة من الصور لمحمد هاني أثناء مباراة فاركو بتعليق: «مستر أسيست».

وجاءت تعليقات الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب من تصرف محمد هاني وطرده من المباراة.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد شريف

المواجهة تعد التاسعة بين الفريقين منذ صعود فاركو إلى الدوري الممتاز موسم 2021-2022، أول لقاء جمعهما كان في 1 مارس 2022 وانتهى بفوز الأهلي 4-1، بينما كان آخر لقاء بينهما في 28 مايو الماضي، وانتهى بانتصار كبير للأهلي 6-0، سجل فيه وسام أبو علي أربعة أهداف، إلى جانب هدفي حسين الشحات وإمام عاشور.