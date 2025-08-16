أحمد عاطف قطة: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك

قال أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الحالي والمقاولون العرب وزد السابق، إنه كان حزينًا بسبب رحيل يورتشيتش بعد العروض التي جاءته، لكنه كان متأكدًا أنه سيكمل مسيرته مع الفريق، مشددًا الكرواتي لا يبحث عن المال لكنه يبحث عن تحقيق أهدافه وطموحاته الكبيرة جدًا، ويتمنى الوصول لأبعد نقطة في كل البطولات.

وتابع "قطة" حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: يورتشيتش يحب كل لاعبو بيراميدز ويتمنى أن يساعدهم على الفوز بكل البطولات الممكنة، ربما تحدث أشياء ومشاكل في الدوري تسبب له حالة من الضيق، لكنه أصبح أكثر صلابة في مواجهة ذلك.

وأضاف أحمد عاطف "قطة": الجميع ينتقد عصبيته، لكنه أخبرنا أنه يفعل ذلك لتعويض غياب الجماهير وخلق دوافع جديدة للفريق، الكرواتي لا يحب الخسارة، بلغتنا "عنده غل في الكورة"، لازم كل ماتش نلعب بجدية ونقدم أداء قوي ونكسب، مشددًا: يورتشيتش له فضل كبير عليّ بعد ربنا سبحانه وتعالى فيما حققته الموسم الماضي.

وأكد لاعب المقاولون العرب السابق: منظومة بيراميدز عملت طفرة في الكرة المصرية، الفريق فيه أسماء كبيرة عندها خبرات وتاريخ وكسبت بطولات ولعبت كأس عالم، وبالمناسبة دي حابب أشكر منظومة زد المحترمة، وقفوا جنبي بشكل غير طبيعي، وكابتن مجدي عبد العاطي كان سبب من أسباب تطور مستواي، وهو اللي قرر تغيير مركزي من جناح للاعب خط وسط، وقال لي: المركز ده هيخليك تطلع كل قدراتك وإمكانياتك.

وواصل لاعب زد السابق: بيراميدز أخذ مكان الزمالك مقولة خاطئة، الأهلي والزمالك أندية كبيرة وعريقة بجماهيرهما، وبيراميدز نادي كبير جاء ليمنح المنافسة في الدوري قوة وشراسة أكبر، وسؤالي هنا: هل فوزنا بدوري أبطال إفريقيا جعلنا نأخذ مكان الأهلي والترجي وصن داونز؟، الإجابة بالطبع لا.

وأنهى أحمد عاطف "قطة" حديثه: الكورة ليس لها آمان وحالها مش دائم، ربما نشاهد مفاجأت مثلما حدث الموسم الماضي بأسماء مثل البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري، أو تظهر أسماء جديدة.