قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة
لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار
حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة
وزير الخارجية يدعو الاتحاد الأوروبي لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي
الدردير:الزمالك مش هينافس على المركز الثاني..احنا داخلين على الدوري
مصر وألمانيا: رفضٌ مشترك للتصعيد الإسرائيلي وتأكيد على أولوية الحلول السلمية بالمنطقة
توزيع مياه معدنية وشيكولاتة على طلاب الدور الثاني للثانوية العامة في الفيوم
أسعار الدولار مقابل الجنيه فى 10 بنوك اليوم السبت 16-8- 2025
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
مقتل 18 شخصا فى حادث سقوط حافلة بالجزائر
إليسا تتعرض لموقف صعب أثناء حفلها بالساحل الشمالي
الزمالك يبحث عن الفوز الثاني بالدوري على حساب المقاولون.. الليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عاطف قطة: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

قال أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الحالي والمقاولون العرب وزد السابق، إنه كان حزينًا بسبب رحيل يورتشيتش بعد العروض التي جاءته، لكنه كان متأكدًا أنه سيكمل مسيرته مع الفريق، مشددًا الكرواتي لا يبحث عن المال لكنه يبحث عن تحقيق أهدافه وطموحاته الكبيرة جدًا، ويتمنى الوصول لأبعد نقطة في كل البطولات.

وتابع "قطة" حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: يورتشيتش يحب كل لاعبو بيراميدز ويتمنى أن يساعدهم على الفوز بكل البطولات الممكنة، ربما تحدث أشياء ومشاكل في الدوري تسبب له حالة من الضيق، لكنه أصبح أكثر صلابة في مواجهة ذلك.

وأضاف أحمد عاطف "قطة": الجميع ينتقد عصبيته، لكنه أخبرنا أنه يفعل ذلك لتعويض غياب الجماهير وخلق دوافع جديدة للفريق، الكرواتي لا يحب الخسارة، بلغتنا "عنده غل في الكورة"، لازم كل ماتش نلعب بجدية ونقدم أداء قوي ونكسب، مشددًا: يورتشيتش له فضل كبير عليّ بعد ربنا سبحانه وتعالى فيما حققته الموسم الماضي.

وأكد لاعب المقاولون العرب السابق: منظومة بيراميدز عملت طفرة في الكرة المصرية، الفريق فيه أسماء كبيرة عندها خبرات وتاريخ وكسبت بطولات ولعبت كأس عالم، وبالمناسبة دي حابب أشكر منظومة زد المحترمة، وقفوا جنبي بشكل غير طبيعي، وكابتن مجدي عبد العاطي كان سبب من أسباب تطور مستواي، وهو اللي قرر تغيير مركزي من جناح للاعب خط وسط، وقال لي: المركز ده هيخليك تطلع كل قدراتك وإمكانياتك.

وواصل لاعب زد السابق: بيراميدز أخذ مكان الزمالك مقولة خاطئة، الأهلي والزمالك أندية كبيرة وعريقة بجماهيرهما، وبيراميدز نادي كبير جاء ليمنح المنافسة في الدوري قوة وشراسة أكبر، وسؤالي هنا: هل فوزنا بدوري أبطال إفريقيا جعلنا نأخذ مكان الأهلي والترجي وصن داونز؟، الإجابة بالطبع لا.

وأنهى أحمد عاطف "قطة" حديثه: الكورة ليس لها آمان وحالها مش دائم، ربما نشاهد مفاجأت مثلما حدث الموسم الماضي بأسماء مثل البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري، أو تظهر أسماء جديدة.

بيراميدز الزمالك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا فى حادث سقوط حافلة بالجزائر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

ترشيحاتنا

عين ساطعة من الفضاء

عين ساطعة من الفضاء تحير العلماء.. تنظر نحو الأرض| ما القصة؟

درجات الحرارة

موجات الحر الطويلة خطر قاتل يزداد بقوة.. ما القصة؟

وسام أبو علي

رغم سفره أمريكا.. لماذا رفض الأهلي إرسال بطاقة وسام أبو علي؟

بالصور

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

وداعًا تسلا وBYD.. فورد تكشف عن أرخص سيارة كهربائية

فورد
فورد
فورد

دعوى قضائية عالمية تتهم هوندا بعيوب خطيرة في محركاتها

محركات هوندا
محركات هوندا
محركات هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد