انقلاب سيارة تريلا في ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير.. صور
متهمة في 4 قضايا آداب.. اعترافات بوسي الأسد: الفيديوهات مصورة بغرفة نومي
حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن ومستعد لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
محمد صلاح يدخل سباق الكرة الذهبية ويطارد ثنائي باريس سان جيرمان.. هل يفعلها؟
موعد طرح أراضي مسكن 6 في 20 مدينة جديدة.. تفاصيل الحجز والشروط
مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تمسح عائلات من سجلات غزة منذ فجر اليوم
مجاناً لطلاب المدارس.. التعليم تتيح كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد
واضعا يده على رأسه.. حراسة أمنية مشددة للمتهم بإنهاء حياة الشاب مرجان بجنايات المحلة| صور
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16 أغسطس 2025
الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة
قطة: "الشيبي" أفضل لاعب في مصر.. وإبراهيم عادل مكانه الطبيعي بأوروبا

ياسمين تيسير

قال أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الحالي والمقاولون العرب وزد السابق، إن المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز هو أفضل لاعب في الدوري المصري الموسم الماضي.

وأكد "قطة" في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن سيراميكا كليوباترا هو الفريق الأفضل في الموسم الحالي بخلاف ثلاثي القمة، والفضل يعود لكابتن علي ماهر المدير الفني.

وتابع: افتقدت إبراهيم عادل بعد رحيله للدوري الإماراتي، وأعتقد أنه سيكون أحد النجوم هذا الموسم، بعدها سينطلق للاحتراف في أوروبا مكانه الحقيقي.

وأعرب عن اعتقاده أن إبراهيم عادل لن يعود للأهلي أو لأي نادي آخر، فطموحه كبير وسنه صغير وعقليته قريبة من أوروبا.

وأضاف لاعب بيراميدز: العودة إلى الأهلي مجددًا، أحب بيراميدز واحترم إدارته، وسأقاتل معهم حتى آخر يوم في عقدي، هم من وقف بجانبي بعد رحيلي عن الأهلي ولهم فضل كبير عليّ بعد ربنا سبحانه وتعالى.

وواصل لاعب زد السابق: أحمد سيد غريب لاعب الأهلي السابق سبب تسميتي قطة، بسبب حبي لأغنية برنامج بركات ملك الحركات، ولقبي السابق كان بركات بسبب تشابه شكلي وجسمي مع لاعب الأهلي السابق.

وأردف: نفسنا نغني للدوري وكأس مصر زي ما غنينا لدوري أبطال إفريقيا "إحنا أبطالها لحد ما نبطلها"، وكل من شارك كان رائعًا، وإبراهيم عادل وأسامة جلال صوتهما حلو.

وأنهى أحمد عاطف "قطة" حديثه: تفاعلت مع الجماهير بسبب تريند "قطة"، الموضوع كان هزار في الأول وكنت خايف من ردود فعل الناس، لكنني تقبلت الأمر لإني بحب الهزار والضحك بعدما شاهدت تعليقات إيجابية، لكن الأمور أحيانًا تتطور بشكل غير جيد.

