متهمة في 4 قضايا آداب.. اعترافات بوسي الأسد: الفيديوهات مصورة بغرفة نومي
حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن ومستعد لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
محمد صلاح يدخل سباق الكرة الذهبية ويطارد ثنائي باريس سان جيرمان.. هل يفعلها؟
موعد طرح أراضي مسكن 6 في 20 مدينة جديدة.. تفاصيل الحجز والشروط
مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تمسح عائلات من سجلات غزة منذ فجر اليوم
مجاناً لطلاب المدارس.. التعليم تتيح كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد
واضعا يده على رأسه.. حراسة أمنية مشددة للمتهم بإنهاء حياة الشاب مرجان بجنايات المحلة| صور
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16 أغسطس 2025
الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة
لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جورجينا تخطف الأنظار من داخل المطار في أحدث ظهور

جورجينا
جورجينا
باسنتي ناجي

شاركت جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت جورجينا في الصورة من داخل المطار، ما أثار تساؤلات متابعهيا.

وأشعلت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خطوبتها رسميا منه، لتنهي بذلك تكهنات استمرت لسنوات حول موعد ارتباطهما.

ونشرت جورجينا عبر حسابها على "إنستجرام" صورة أظهرت خاتما ألماسيا ضخما، مرفقة بتعليق مؤثر جاء فيه: "نعم أوافق.. في هذه الحياة وفي كل حياتي"، ليتفاعل معها الملايين حول العالم.

ويعد الخاتم الذي قدمه رونالدو من أكبر وأفخم الخواتم التي ظهرت في مناسبات مشابهة.

جورجينا ترتدي خاتم 

ورغم ظهور جورجينا سابقا وهي ترتدي خاتما في مناسبات مختلفة، فإن الثنائي لم يعلنا رسميا عن نية الزواج إلا يوم الاثنين الماضي.

لحظة مثالية لطلب الزواج

وكان رونالدو قد صرح سابقا في برنامجه الوثائقي "أنا جورجينا" على منصة "نتفليكس" أنه ينتظر اللحظة المثالية لطلب الزواج، وقال: "أنا متأكد بنسبة 1000% أن ذلك سيحدث".

قصة حب بدأت من متجر فاخر

تعود بداية العلاقة بين رونالدو وجورجينا إلى عام 2016، حين التقى بها داخل متجر "غوتشي" في مدريد، حيث كانت تعمل مساعدة مبيعات، ومنذ ذلك الحين، أصبحا ثنائيًا بارزا في الإعلام العالمي، وانتقلا للعيش معًا كعائلة.

أنجبت جورجينا طفلتها الأولى "ألانا مارتينا" عام 2017، وفي عام 2022 كانا بانتظار توأم، إلا أن أحد الطفلين توفي أثناء الولادة في حادثة حزينة شاركا تفاصيلها في بيان مشترك.

جورجينا كريستيانو نجوم الفن

