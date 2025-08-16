جورجينا تخطف الأنظار من داخل المطار في أحدث ظهور

شاركت جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت جورجينا في الصورة من داخل المطار، ما أثار تساؤلات متابعهيا.

وأشعلت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خطوبتها رسميا منه، لتنهي بذلك تكهنات استمرت لسنوات حول موعد ارتباطهما.

ونشرت جورجينا عبر حسابها على "إنستجرام" صورة أظهرت خاتما ألماسيا ضخما، مرفقة بتعليق مؤثر جاء فيه: "نعم أوافق.. في هذه الحياة وفي كل حياتي"، ليتفاعل معها الملايين حول العالم.

ويعد الخاتم الذي قدمه رونالدو من أكبر وأفخم الخواتم التي ظهرت في مناسبات مشابهة.

جورجينا ترتدي خاتم

ورغم ظهور جورجينا سابقا وهي ترتدي خاتما في مناسبات مختلفة، فإن الثنائي لم يعلنا رسميا عن نية الزواج إلا يوم الاثنين الماضي.

لحظة مثالية لطلب الزواج

وكان رونالدو قد صرح سابقا في برنامجه الوثائقي "أنا جورجينا" على منصة "نتفليكس" أنه ينتظر اللحظة المثالية لطلب الزواج، وقال: "أنا متأكد بنسبة 1000% أن ذلك سيحدث".

قصة حب بدأت من متجر فاخر

تعود بداية العلاقة بين رونالدو وجورجينا إلى عام 2016، حين التقى بها داخل متجر "غوتشي" في مدريد، حيث كانت تعمل مساعدة مبيعات، ومنذ ذلك الحين، أصبحا ثنائيًا بارزا في الإعلام العالمي، وانتقلا للعيش معًا كعائلة.

أنجبت جورجينا طفلتها الأولى "ألانا مارتينا" عام 2017، وفي عام 2022 كانا بانتظار توأم، إلا أن أحد الطفلين توفي أثناء الولادة في حادثة حزينة شاركا تفاصيلها في بيان مشترك.