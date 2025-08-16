الزمالك يبحث عن الفوز الثاني بالدوري على حساب المقاولون.. الليلة

يستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم السبت في مواجهة قوية ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم مشواره المبكر في المسابقة.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استهل مشواره بالفوز على سيراميكا بهدفين دون رد، وهو الانتصار الذي منحه انطلاقة مثالية وأكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم.

ويعاني الزمالك من غيابات مؤثرة أبرزها الوافد الجديد أحمد ربيع بسبب إصابة في العضلة الضامة، بالإضافة إلى أحمد فتوح الذي يبتعد لأسباب تأديبية ويكتفي بتدريبات فردية.

ويدرس المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا إجراء بعض التغييرات على تشكيلته، مع إمكانية الدفع بالبرازيلـي خوان ألفينا بيزيرا خلال اللقاء، بعدما أبدى إعجابه بقدراته الهجومية. كما يفكر في البدء بالفلسطيني عدي الدباغ بدلاً من ناصر منسي، لإضافة حلول متنوعة أمام دفاعات المقاولون.

في المقابل، يسعى المقاولون لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام زد بهدفين نظيفين، ومحاولة تحقيق نتيجة مميزة أمام الفريق الأبيض.