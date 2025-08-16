قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إضراب المضيفين بمطارات كندا يهدد بإلغاء 500 رحلة وتعطيل 100ألف مسافر
شاومينج يزعم نشر صور من امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة ..والتعليم تتتبعها للتحقق
ابراهيم فايق: محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدفا في تاريخ البريميرليج
استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة
انكسار موجة الطقس الحار .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم
عودة الإمبراطورية في زمن رجل الصفقات ترامب والقيصر بوتين| تحليل إخباري
القوطة جننت المزارعين| الفلاحين: فدان الطماطم يخسر 100 ألف جنيه
ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد
منار غانم: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ونشاط للرياح يُلطّف الطقس ليلاً
أسعار الذهب اليوم في مصر
شاومينج لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة :صور امتحانك والمدرسين جاهزين بالحل
ابراهيم فايق: محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدفا في تاريخ البريميرليج

باسنتي ناجي

شارك الإعلامي إبراهيم فايق منشوراً بشأن اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول.

وكتب فايق :"أســـــــطــــــــــورة ..محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدف في تاريخ البريميرليغ متساويًا مع أندي كول".

وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته المعتادة في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله الهدف الرابع لليفربول في فوزه المثير 4-2 على بورنموث، ضمن الجولة الأولى على ملعب أنفيلد.

ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، رفع صلاح رصيده إلى 271 مساهمة تهديفية (185 هدفًا و86 تمريرة حاسمة) في 289 مباراة خاضها مع ليفربول في البريميرليج، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ المسابقة، خلف واين روني الذي ساهم بـ276 هدفًا مع مانشستر يونايتد.

‎وأضافت "سكواكا" أن الدولي المصري البالغ من العمر 33 عامًا سجل 12 هدفًا على الأقل ضد 3 فرق: مانشستر يونايتد (13)، توتنهام هوتسبير (12)، وبورنموث (12).

‎فيما أشارت شبكة "أوبتا" إلى أن صلاح أصبح أكثر لاعب تسجيلًا في الجولات الافتتاحية للبريميرليج برصيد 10 أهداف، كما يتصدر قائمة المساهمات التهديفية في الجولة الأولى بـ15 مساهمة (أهداف وتمريرات حاسمة).

‎من جانبه، واصل ليفربول سجله المميز في الجولات الافتتاحية، حيث لم يخسر في آخر 13 مباراة افتتاحية بالبريميرليج، محققًا 10 انتصارات و3 تعادلات.

