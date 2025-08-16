قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد عاطف قطة: بيراميدز سينافس على كل بطولات الموسم الجديد

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

أكد أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الحالي والمقاولون العرب وزد السابق، أن بداية السماوي في بطولة الدوري أمام وادي دجلة لم تكن جيدة، مشددًا على أن الفريق سينافس على كل البطولات في الموسم الجديد.

وأضاف "قطة" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بيراميدز مش بعيد عن مستواه، لكن طبيعي بداية الموسم يحصل فيها تذبذب في المستوى، لكن الأداء والنتائج ستتحسن في القادم، وادي دجلة فريق محترم، والإسماعيلي فريق عريق وله تاريخ كبير ووراه جماهير عظيمة.

وتابع لاعب المقاولون العرب السابق: طموحاتنا وأهدافنا زادت بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا، ودوافعنا كمان زادت للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، كنا قريبين من التتويج بالدوري وكأس مصر، لكننا لم نكن موفقين.

وواصل لاعب زد السابق: نفسنا نكسب الدوري وكأس مصر في الموسم الجديد، أنا محظوظ لإنني حققت دوري أبطال إفريقيا في سن صغيرة، بيراميدز فريق تقيل وفيه أسماء كبيرة عندها خبرات وتاريخ ولعبت بطولات عالمية، وتقدر تحقق كل شيء.

واختتم أحمد عاطف قطة حديثه: أنا لاعب بحب التحديات، البداية كانت في بيراميدز ومنه إعارة للمقاولون العرب وزد، ورغم إني كنت قلقان من العودة بعد الأولمبياد، لكن حديث مستر يورتشيتش طمني، والرجل راهن على مجهودي وكسب الرهان وأنا كسبت التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز الدوري الدوري المصري

