نيوم السعودي يرغب في التعاقد مع أليو ديانج.. هل يبيعه الأهلي؟

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن أليو ديانج.

وكتب أحمد حسن:"تقـــــارير.. نيوم السعودي يرغب في التعاقد مع أليو ديانج من الأهلي مقابل 3.5 مليون دولار وراتب 4 مليون دولار".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي ملتزم تمامًا مع النادي في الفترة الحالية ويسعى للعودة للعب أساسيًا في المباراة القادمة أمام فاركو، ولم يحدث أي جلسات جديدة بين محمد يوسف المدير الرياضي ووكيله أحمد يحيى لمناقشة ملف تجديد عقده وسوف يتم فتح الملف في الوقت المناسب.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: أن إمام عاشور سيدخل حسابات الجهاز الفني لمواجهة غزل المحلة، ومن الصعب وجوده في مواجهة فاركو.

وأضاف: ياسر إبراهيم مدافع الأهلي سيخضع لفحص طبي غدًا بعد معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، وهناك صعوبة في لحاقه بالمباراة المقبلة.

وواصل: ياسين مرعي وأحمد رضا شاركا في مران الأهلي اليوم، وجاهزان لمواجهة فاركو في الجولة القادمة ضمن منافسات الدوري المصري.