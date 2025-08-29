قرعة الدوري الأوروبي تضع عبد المنعم في مواجهات صعبة مع نيس

أسفرت قرعة مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي عن مواجهات صعبة لفريق نيس المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد عبد المنعم.

وجاءت مواجهات نيس كالتالي:

روما الإيطالي “داخل الأرض”، بورتو البرتغالي “خارج الأرض”، سبورتنج براجا البرتغالي “داخل الأرض”، فنربشخة التركي “خارج الأرض”، فرايبورج الألماني “داخل الأرض”، لودوجريتس البلغاري “خارج الأرض”، جو أهيد إيجلز الهولندي “داخل الأرض”، سيلتا فيجو الإسباني “خارج”

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرةً إلى دور الستة عشر في مارس، بينما تخزض الفرق من التاسع إلى الـ24 تصفيات خروج المغلوب في فبراير، وتُقصى الفرق الـ12 الأخيرة.

يذكر أن محمد عبد المنعم لا يزال يتعافى من إصابة في الرباط الصليبي تعرض لها في شهر أبريل الماضي.