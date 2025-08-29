هل ينتقل عمر مرموش إلى توتنهام؟.. شبكة إنجليزية تكشف مفاجأة

أكد تقرير صحفي، أن نادي توتنهام استفسر من مانشستر سيتي، حول إمكانية التعاقد مع نجمه المصري عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة “سيتي إكسترا”، فإن توتنهام كا مفاوضات مع مانشستر سيتي خلال الأسابيع الأخيرة لضم البرازيلي سافينيو، إلا أن رفض السيتي على أجبر النادي اللندني على إعادة تقييم خياراته.

توتنهام يستفسر عن 3 لاعبين

وأضافت أن توتنهام استفسر عن إمكانية ضم جيريمي دوكو وناثان آكي وعمر مرموش من فريق بيب جوارديولا.

وتابعت أنه من الصعب أن يفرط مانشستر سيتي في أي لاعب من الثلاثي للنادي اللندني، ويعد عمر مرموش أبرز صفقات مانشستر سيتي الهجومية ولا نية للتخلي عنه.

يذكر أن عمر مرموش انضم إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.