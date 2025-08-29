قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزهور يستضيف الأهلي في الأسبوع الأول بدوري محترفين اليد

الزهور
الزهور
ياسمين تيسير

يفتتح فريق رجال اليد بنادي الزهور في السادسة مساء اليوم مشواره بدوري محترفين اليد موسم 2026/2025 بمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى


تقام المباراة بصالة نادي الزهور بمدينة نصر


قائمة فريق الزهور

احمد عبد المغني محمد، باسم عبد المغني محمد ، يوسف هشام حسين ، معتز هاني طه عبيد،  محمود محمد عبد القادر، شريف أحمد نصر الدين ، يوسف أحمد عبد الرحمن ، مصطفي مطيع فخر الدين، ممدوح طه الحسيني، عبد الرحمن عادل محمد،  محمد علاء الدين عبد الخالق، محمد جمعة محمد زيدان ، محمد أحمد عوض الله ، أحمد عبد الرحمن عبد الحميد ، محمود عاصم محمود، عمر سامي عنتر سيد ، محمد سعيد احمد محمود، محمد صبحي احمد محمد ، أحمد محمد إبراهيم ، سيف الدين أحمد نصر الدين ، أحمد محمد عبد الله ، أحمد محمد فوزي السيد ، حازم أحمد مجدي عبد الرحمن مواليد 2006، عادل محمد محمود محمد السيد مواليد 2006، محمد عبد المغني عبد الوهاب مواليد 2006


الجهاز الفني لنادي الزهور


د. أحمد دعبس رئيس جهاز كرة اليد ، سيد عبد الرحمن المدير الإداري ، ايهاب محسن مدري، هاني هشام مدرب مساعد ، محمد عباس مدرب حراس ، حازم صبري محلل فني وتصوير فني ، محمد إبراهيم طبيب الفريق

