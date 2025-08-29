الزهور يستضيف الأهلي في الأسبوع الأول بدوري محترفين اليد

يفتتح فريق رجال اليد بنادي الزهور في السادسة مساء اليوم مشواره بدوري محترفين اليد موسم 2026/2025 بمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى



تقام المباراة بصالة نادي الزهور بمدينة نصر



قائمة فريق الزهور

احمد عبد المغني محمد، باسم عبد المغني محمد ، يوسف هشام حسين ، معتز هاني طه عبيد، محمود محمد عبد القادر، شريف أحمد نصر الدين ، يوسف أحمد عبد الرحمن ، مصطفي مطيع فخر الدين، ممدوح طه الحسيني، عبد الرحمن عادل محمد، محمد علاء الدين عبد الخالق، محمد جمعة محمد زيدان ، محمد أحمد عوض الله ، أحمد عبد الرحمن عبد الحميد ، محمود عاصم محمود، عمر سامي عنتر سيد ، محمد سعيد احمد محمود، محمد صبحي احمد محمد ، أحمد محمد إبراهيم ، سيف الدين أحمد نصر الدين ، أحمد محمد عبد الله ، أحمد محمد فوزي السيد ، حازم أحمد مجدي عبد الرحمن مواليد 2006، عادل محمد محمود محمد السيد مواليد 2006، محمد عبد المغني عبد الوهاب مواليد 2006



الجهاز الفني لنادي الزهور



د. أحمد دعبس رئيس جهاز كرة اليد ، سيد عبد الرحمن المدير الإداري ، ايهاب محسن مدري، هاني هشام مدرب مساعد ، محمد عباس مدرب حراس ، حازم صبري محلل فني وتصوير فني ، محمد إبراهيم طبيب الفريق