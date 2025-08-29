اهتموا بهذا اللاعب.. خالد الغندور يوجه رسالة لمسئولي الزمالك

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لمسؤولي نادي الزمالك بشأن اللاعب المغربي عبد الحميد معالي.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: "اهتموا بهذا اللاعب فهو خامة جيدة جدا ولعب لكل منتخبات المغرب ولاعب واعد جدا ولو حصل علي فرصة كبيرة سيبدع وافتكروا كلامي".

من جانب اخر، أكد نصر الله الكرطيط، رئيس نادي اتحاد طنجة، أن المفاوضات كانت تسير بسهولة مع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بشأن صففة بيع عبد الحميد معالي.

وقال الكرطيط في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: “عبد الحميد معالي نجم واعد في الكرة المغربية وكان يمتلك عروضا مغرية من أندية أوروبية ولكنه اختار الانضمام لصفوف نادي الزمالك”.

وأضاف: "معالي لا يحتاج وقتا كثيرا للانسجام مع نادي الزمالك والكرة المصرية، وأتمنى له التوفيق مع الزمالك وهو لديه رغبة في تحقيق البطولات مع القلعة البيضاء".

قيد معالي تحت السن

ومن المنتظر أن يتم قيد اللاعب تحت السن، حيث يبلغ من العمر 19 عامًا، ما يتيح للقلعة البيضاء الاستفادة من خدماته دون شغل مكان في القائمة الأساسية للفريق الأول.