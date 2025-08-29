الأهلي ينعى اللواء وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الكابتن وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالنادي الأهلي والذي وافته المنية اليوم الجمعة.

الأهلي ينعي وائل عزت

ونعى رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية في بيان رسمي، ببالغ الحزن والأسى، أحد أبناء الأهلي ورجالاته المخلصين، اللواء وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادى صباح اليوم.

وكتب مهند مجدى عبر حسابه على فيسبوك: "سبحان من له الدوام توفى إلى رحمة الله أخي الغالي وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".