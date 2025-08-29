بعد عودة إمام عاشور.. أحمد الطيب يشيد بموقف الجهاز الفني للمنتخب

أشاد المعلق الرياضي أحمد الطيب بموقف الجهاز الفني للمنتخب الوطني، تجاه اللاعب إمام عاشور وعودته لمعسكر الفراعنة.

وكتب أحمد الطيب عبر فيسبوك: “عودة إمام عاشور لمنتخب مصر يعنى أن حسام وابراهيم وهما اكتر من تعرضا لظلم وقسوة فى كثير من مسيرتهم الكروية العظيمة أنهما وافقا على عودة إمام عاشور للمنتخب وبالتبعية وبنفس قلوبهم الحلوة والطيبة هيوافقوا على عودة أحمد حجازى للمنتخب خاصة وانه فى كامل الجاهزية الفنية والبدنية وشارك امس كقائد لناديه نيوم امام بطل اسيا فى دورى روشن السعودى القوى جداً”.

وتابع: “شكراً لحسام وابراهيم هكذا القيادة الحكيمة من ضبط وربط وقلب جميييييل يضع مصلحة الوطن فى المقدمة”.

انطلاق معسكر الفراعنة

حدد الجهاز الفني يوم 1 سبتمبر موعدًا رسميًا لانطلاق معسكر المنتخب الوطني، الذي يأتي مباشرة قبل خوض مباراتي التصفيات.

جدول مباريات مصر في التصفيات

مصر × إثيوبيا: الجمعة 5 سبتمبر، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × بوركينا فاسو: الثلاثاء 9 سبتمبر، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.