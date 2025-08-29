قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني
بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية
وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادي الأهلي
وفاة وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالأهلي
الخارجية الألمانية: ندعو رعايانا إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية
أفضل صيغ الصلاة على النبي .. تقضي الحوائج وتزيد الرزق
اعتماد 11 معهدًا ابتدائيًا و7 روضات أزهرية في كفر الشيخ.. تفاصيل
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 90 مليون جنيه
رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات
سوريا.. توغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية الصمدانية الشرقية
أول تعليق من وزارة دفاع الاحتلال على القرار البريطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد عودة إمام عاشور.. أحمد الطيب يشيد بموقف الجهاز الفني للمنتخب

أحمد الطيب
أحمد الطيب
سارة عبد الله

أشاد المعلق الرياضي أحمد الطيب بموقف الجهاز الفني للمنتخب الوطني، تجاه اللاعب إمام عاشور وعودته لمعسكر الفراعنة. 

وكتب أحمد الطيب عبر فيسبوك: “عودة إمام عاشور لمنتخب مصر يعنى أن حسام وابراهيم وهما اكتر من تعرضا لظلم وقسوة فى كثير من مسيرتهم الكروية العظيمة أنهما وافقا على عودة إمام عاشور للمنتخب وبالتبعية وبنفس قلوبهم الحلوة والطيبة هيوافقوا على عودة أحمد حجازى  للمنتخب خاصة وانه فى كامل الجاهزية الفنية والبدنية وشارك امس كقائد  لناديه  نيوم امام بطل اسيا  فى دورى روشن السعودى القوى جداً”.

وتابع: “شكراً لحسام وابراهيم هكذا القيادة الحكيمة من ضبط وربط وقلب جميييييل يضع مصلحة الوطن فى المقدمة”.

انطلاق معسكر الفراعنة

حدد الجهاز الفني يوم 1 سبتمبر موعدًا رسميًا لانطلاق معسكر المنتخب الوطني، الذي يأتي مباشرة قبل خوض مباراتي التصفيات.

جدول مباريات مصر في التصفيات

مصر × إثيوبيا: الجمعة 5 سبتمبر، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × بوركينا فاسو: الثلاثاء 9 سبتمبر، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

أحمد الطيب إمام عاشور أحمد حجازى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

سعر الدولار

سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

ترشيحاتنا

ارشيفية

مراته ماتت رمى بناته واتجوز.. تفاصيل دعوى نفقة من 3 فتيات ضد والدهن

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

أرشيفية

القصة الكاملة في مصرع صغير بسبب عملية اللوز بالطالبية

بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد