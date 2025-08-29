الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يستهدف مواصلة صحوته على حساب المقاولون

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفًا على المقاولون العرب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “المقاولون العرب”.

سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون

ويستهدف سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه علي ماهر، مواصلة صحوته في الدوري بتحقيق الفوز على المقاولون أملاً في اقتحام المربع الذهبي “مؤقتًا” او الاقتراب منه.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على إنبي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري، ويحتل الفريق المركز الـ12 في جدول الترتيب.

في المقابل، لم يتذوق المقاولون طعم الفوز في بطولة الدوري في الموسم الجديد، حيث خسر مباراتين وتعادل في مثلهما.

ويوجد ذئاب الجبل في المركز الـ20 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز بنقطتين.