تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني
بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية
وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادي الأهلي
وفاة وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالأهلي
الخارجية الألمانية: ندعو رعايانا إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية
أفضل صيغ الصلاة على النبي .. تقضي الحوائج وتزيد الرزق
اعتماد 11 معهدًا ابتدائيًا و7 روضات أزهرية في كفر الشيخ.. تفاصيل
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 90 مليون جنيه
رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات
سوريا.. توغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية الصمدانية الشرقية
أول تعليق من وزارة دفاع الاحتلال على القرار البريطاني
أخيرا.. فتح جميع شواطئ الإسكندرية للسباحة باستثناء أبو تلات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يستهدف مواصلة صحوته على حساب المقاولون

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفًا على المقاولون العرب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “المقاولون العرب”.

سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون

ويستهدف سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه علي ماهر، مواصلة صحوته في الدوري بتحقيق الفوز على المقاولون أملاً في اقتحام المربع الذهبي “مؤقتًا” او الاقتراب منه.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على إنبي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري، ويحتل الفريق المركز الـ12 في جدول الترتيب.

في المقابل، لم يتذوق المقاولون طعم الفوز في بطولة الدوري في الموسم الجديد، حيث خسر مباراتين وتعادل في مثلهما.

ويوجد ذئاب الجبل في المركز الـ20 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز بنقطتين.

سيراميكا كليوباترا المقاولون الدوري المصري

