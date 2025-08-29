قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
تشغيل القطار التاسع لعودة السودانيين إلى وطنهم
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يتوجه إلى الصين للمشاركة فى قمة منظمة شنغهاى للتعاون بلس
شريان حياة.. خط مياه مصري- إماراتي يروي عطش مئات الآلاف في غزة
بريطانيا تمنع مسئولين إسرائيليين من حضور معرض لندن للأسلحة والمعدات العسكرية
محافظ أسيوط يتابع تداعيات انهيار منزل بقرية كوم أيوشيل ويوجه بتقديم الرعاية للمصابين
أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمام الرياض.. الهلال يبحث عن انطلاقة مثالية في الدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يستضيف فريق الهلال نظيره الرياض، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق مباراة الهلال والرياض في السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب “المملكة أرينا”.

الهلال ضد الرياض

ويستهدف الهلال بقيادة مديره الفني سيموني إنزاجي، حسم ديربي الرياض لصالحه، وقطع الخطوة الأولى نحو استعادة لقب دوري روشن.

وأكد سيموني غياب اللاعب ثيو هيرنانديز عن مباراة اليوم، بداعي الإيقاف التلقائي المترتب عليه خلال تمثيل فريقه السابق إي سي ميلان الإيطالي.

وعن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، قال إنزاجي: نونيز تأقلم بشكل جيد جدًا مع الفريق سواء فرديًا أو جماعيًا، وهو بالنسبة لي مهاجم جيد يستطيع تسجيل الأهداف والوصول إلى المساحات، ولدينا كل الثقة في "داروين"، ونتوقع أن يكون أداؤه جيدًا جدًا كما هو متوقع منه".

في المقابل يأمل الرياض في تحقيق مفاجأة من الرياض الثقيل في إسقاط الهلال، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وكان الرياض أنهى مسابقة الدوري السعودي، الموسم الماضي، في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.

الهلال الرياض الدوري السعودي إنزاجي ثيو هيرنانديز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

جريمة قتل بالبحيرة

علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعبّر عن أسفه لإصابة جنود لبنانيين ويعلن فتح تحقيق

ألمانيا

بسبب الشرقيين.. دعوات في ألمانيا لتغيير العلم والنشيد الوطني

الشواطئ

بلاش تنزل البحر في هذه الحالة.. الأرصاد تحذر المواطنين

بالصور

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سعر صادم.. فستان ياسمين رئيس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفي شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لم استمر فى الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد