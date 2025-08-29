أمام الرياض.. الهلال يبحث عن انطلاقة مثالية في الدوري السعودي

يستضيف فريق الهلال نظيره الرياض، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق مباراة الهلال والرياض في السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب “المملكة أرينا”.

الهلال ضد الرياض

ويستهدف الهلال بقيادة مديره الفني سيموني إنزاجي، حسم ديربي الرياض لصالحه، وقطع الخطوة الأولى نحو استعادة لقب دوري روشن.

وأكد سيموني غياب اللاعب ثيو هيرنانديز عن مباراة اليوم، بداعي الإيقاف التلقائي المترتب عليه خلال تمثيل فريقه السابق إي سي ميلان الإيطالي.

وعن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، قال إنزاجي: نونيز تأقلم بشكل جيد جدًا مع الفريق سواء فرديًا أو جماعيًا، وهو بالنسبة لي مهاجم جيد يستطيع تسجيل الأهداف والوصول إلى المساحات، ولدينا كل الثقة في "داروين"، ونتوقع أن يكون أداؤه جيدًا جدًا كما هو متوقع منه".

في المقابل يأمل الرياض في تحقيق مفاجأة من الرياض الثقيل في إسقاط الهلال، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وكان الرياض أنهى مسابقة الدوري السعودي، الموسم الماضي، في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.