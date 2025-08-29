موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

يستعد فريق الاهلي لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام بيراميدز فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز

يواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء غدا السبت على ستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري، وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم الفوز على فاركو 4-1

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة بيراميدز حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري.

ويغيب كل من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.