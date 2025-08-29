أخبار السيارات | سعر باتمان ماهيندرا BE 6 النسخة الهندية .. أرخص هاي لاين أوتوماتيك مستعملة 2025

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات .

سعر سيارة باتمان.. ماهيندرا BE 6 النسخة الهندية بهذه المواصفات

كشفت ماهيندرا الهندية عن سياراتها الجديدة BE 6، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية، ولكن هذه المركبة تمكنت من خطف أنظار محبي عالم السيارات، نسبة إلى إصدار البطل الخارق "بات مان".

اعلى فئة 2025.. سعر إم جي HS بحالة كسر الزيرو

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة وكسر الزيرو، عدد كبير ومتنوع من الإصدارات المختلفة، منها طرازات العلامة الصينية إم جي، والتي تختلف بحسب التصميمات الخارجية والداخلية، إلى جانب تنوع التجهيزات والمواصفات الفنية.

شاهد| تويوتا bz موديل 2026 الجديدة

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا bZ موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي bZ لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز بتحسينات كبيرة في الأداء والمدى والتصميم الداخلي مقارنة بطرازها السابق.



أرخص سيارة هاي لاين مستعملة 2025.. بحالة الفبريكا

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المستعملة بحالة الفبريكا وكسر الزيرو، والتي تتنوع بحسب العلامات وبلد المنشأ، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم ومنها السيدان.