سعر سيارة باتمان.. ماهيندرا BE 6 النسخة الهندية بهذه المواصفات

كشفت ماهيندرا الهندية عن سياراتها الجديدة BE 6، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية، ولكن هذه المركبة تمكنت من خطف أنظار محبي عالم السيارات، نسبة إلى إصدار البطل الخارق "بات مان".

مواصفات سيارة ماهيندرا BE 6

سيارة بات مان أو ماهيندرا BE 6، تعتمد على تقنية الدفع الكهربائي، حيث دعمت بمحرك يستطيع ضخ 286 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 380 نيوتن متر، مع بطارية سعة 79 كيلووات، تحقق مدى يصل إلى 682 كيلومترًا للشحنة الواحدة.

ماهيندرا BE 6

تحمل السيارة ماهيندرا BE 6 شعار مستوحى من فارس الظلام بات مان، مع عجلات رياضية قياس 19 إنش، ويمكن زيادتها إلى 20 إنش، بينما جاءت بطلاء خارجي من اللون الأسود، ومقدمة تتسم بالشراسة، تعبر عن المفهوم الخاص بهذه النسخة.

ماهيندرا BE 6

حصلت ماهيندرا BE 6 على مصابيح تعمل بتقنية LED، مع مقابض مخفية للأبواب، وسقف مسحوب بمظهر رياضي، إضافة إلى سبويلر خلفي أعلى ناحية السقف، ولمسات انسيابية بالتصميم الخارجي، والتي تعزز من الحركة الديناميكية للهواء.

ماهيندرا BE 6

سعر وإنتاج سيارة ماهيندرا BE 6

تقدم السيارة ماهيندرا BE 6 في السوق الهندي بسعر يبلغ 27.79 لكه روبية، وبدأت العلامة الهندية من طرح هذه السيارة بعدد 300 نسخة فقط، بيعت جميعها خلال مدة زمنية لا تصدق، حيث بلغت 135 ثانية فقط، ومن التوقع أن يصل انتاج هذه السيارة إلى 999 نسخة، بعد زيادة طلبات الشراء عليها عند تطرحها عالميًا.