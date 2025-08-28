اعلى فئة 2025.. سعر إم جي HS بحالة كسر الزيرو

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة وكسر الزيرو، عدد كبير ومتنوع من الإصدارات المختلفة، منها طرازات العلامة الصينية إم جي، والتي تختلف بحسب التصميمات الخارجية والداخلية، إلى جانب تنوع التجهيزات والمواصفات الفنية.

وتعتبر السيارة إم جي HS من اشهر الإصدارات الرياضية التي قدمت في مصر، وذلك ضمن فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، وتقدم هذه السيارة وتحديدًا موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 170 حصانًا.

أما عن العزم الأقصى للدوران فيقدر بحوالي 275 نيوتن متر، بينما تستمد السيارة أوامر الحركة من ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك DSG، ويصل معدل استهلاكها من الوقود بحوالي 7.6 لترًا، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

إم جي HS

وتحتوي السيارة إم جي HS على باقة من التجهيزات تتضمن، فتحة سقف زجاجية بانوراما، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بدال شيفت، بصمة خارجية، كاميرا 360 درجة، حساسات حركة.

إم جي HS

وتضم إم جي HS نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مدخل AUX وUSB، بلوتوث، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية، مكيف هواء أوتوماتيك، شاشة تعمل باللمس، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج الثبات الالكتروني للفرامل، والتوزيع الالكتروني لقوة المكابح.

إم جي HS

سعر السيارة إم جي HS في سوق المستعمل

سعر السيارة إم جي HS موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لم تتجاوز 1000 كم، مع مفهوم الفبريكا بالكامل بسعر مليون و400 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، بالإضافة إلى أهمية مراجعة متوسط الاسعار مقارنة بالفئة والموديل والحالة.