خفض الفائدة في مصر | خطوة جريئة تعزز النمو وتؤكد تعافي الاقتصاد .. خبير يعلق
محمد عبد الوهاب: مركز زراعة الكبد هرم رابع للرئيس السيسي في مصر
بعد ظهور نتيجة الدور الثاني.. التعليم العالي تكشف عن تنسيق الكليات والمؤشرات الأولية
شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو
البيت الأبيض: ترامب غاضب من هجمات روسيا على أوكرانيا ويعد ببيان حاسم
توقعات بانخفاض مجدد لأسعار الفائدة بواقع 2% خلال الاجتماعات المقبلة
​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها
من الحلم إلى الوهم.. 70 طالبًا يحررون محاضر ضد أكاديمية الضيافة بسوهاج بعد "رحلة الموت" في شاطئ أبو تلات
غيابات مؤثرة تضرب الأهلي وبيراميدز قبل قمة الجولة الخامسة في الدوري
قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 كاملة.. قمم نارية بين كبار القارة العجوز
متى يقرر الطالب الالتحاق بالثانوية أو البكالوريا؟.. مفاجأة تكشف الفارق
الوطنية للانتخابات توضح بالأرقام تفاصيل كثافات الناخبين أمام لجان جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
اعلى فئة 2025.. سعر إم جي HS بحالة كسر الزيرو

إم جي HS
إم جي HS
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة وكسر الزيرو، عدد كبير ومتنوع من الإصدارات المختلفة، منها طرازات العلامة الصينية إم جي، والتي تختلف بحسب التصميمات الخارجية والداخلية، إلى جانب تنوع التجهيزات والمواصفات الفنية.

وتعتبر السيارة إم جي HS من اشهر الإصدارات الرياضية التي قدمت في مصر، وذلك ضمن فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، وتقدم هذه السيارة وتحديدًا موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 170 حصانًا.

أما عن العزم الأقصى للدوران فيقدر بحوالي 275 نيوتن متر، بينما تستمد السيارة أوامر الحركة من ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك DSG، ويصل معدل استهلاكها من الوقود بحوالي 7.6 لترًا، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

 إم جي HS

وتحتوي السيارة إم جي HS على باقة من التجهيزات تتضمن، فتحة سقف زجاجية بانوراما، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بدال شيفت، بصمة خارجية، كاميرا 360 درجة، حساسات حركة.

 إم جي HS

وتضم إم جي HS نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مدخل AUX وUSB، بلوتوث، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية، مكيف هواء أوتوماتيك، شاشة تعمل باللمس، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج الثبات الالكتروني للفرامل، والتوزيع الالكتروني لقوة المكابح.

 إم جي HS

سعر السيارة إم جي HS في سوق المستعمل 

سعر السيارة إم جي HS موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لم تتجاوز 1000 كم، مع مفهوم الفبريكا بالكامل بسعر مليون و400 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، بالإضافة إلى أهمية مراجعة متوسط الاسعار مقارنة بالفئة والموديل والحالة.

إم جي كسر زيرو HS MG HS سعر إم جي في سوق المستعمل أسعار إم جي hs

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كاي هافيرتز

هافيرتز يخضع لجراحة ناجحة في الركبة وأرسنال يترقب عودته وسط أزمة هجومية

اللجنة البارالمبية المصرية

نعم قادرون .. محمد كشك يكشف أزمات اللجنة البارالمبية

برشلونة

يوستي يعلق على قرعة دوري الأبطال: نثق في فليك.. ولا نخشى مواجهة باريس وتشيلسي

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

تحذير صحي.. أطعمة تجنب شرب الماء معها لتفادي مشكلات الهضم

أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها

5 أضرار خطيرة تهدد صحة عشاق المشروبات الغازية وبدائل طبيعية أفضل

مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية

في حضور أسرته.. بدء عزاء الإعلامي عاطف كامل بكنيسة مارمرقس

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

