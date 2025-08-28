شاهد| تويوتا bz موديل 2026 الجديدة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا bZ موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي bZ لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز بتحسينات كبيرة في الأداء والمدى والتصميم الداخلي مقارنة بطرازها السابق.

سيارة تويوتا bz موديل 2026 الجديدة 

محرك تويوتا bz موديل 2026

سيارة تويوتا bz موديل 2026 الجديدة 

تستمد سيارة تويوتا bz موديل 2026 قوتها من محركات كهربائية أقوى، وبها بطارية سعه 74.7 كيلوواط/ساعه، ويمكنها قطع مسافة 505 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 168 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية .

مواصفات تويوتا bz موديل 2026

سيارة تويوتا bz موديل 2026 الجديدة 

زودت سيارة تويوتا bz موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة تعمل باللمس مقاس 14 بوصة، وبها نظام Toyota Safety Sense 3.0، وبها منفذ شحن NACS، وبها ألواح جديدة بلون الهيكل تمنح السيارة مظهر أنظف وأكثر أناقة مقارنة بالجيل السابق.

سيارة تويوتا bz موديل 2026 الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا bz موديل 2026 بها، شاشة مركزية تدعم Android Auto و Apple CarPlay لاسلكيًا، وعجلة قيادة جديدة مزودة بمجاديف خلفية للتحكم في الكبح المتجدد، ومقاعد أمامية مدفأة بشكل قياسي، وبها منفذ شحن NACS، مما يسمح باستخدام شبكة شواحن تيسلا لشحن سريع.

نبذة عن تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

سيارة تويوتا bz موديل 2026 الجديدة 

في عام 1933، أسس كيشيرو تويودا قسم السيارات في شركة Toyoda Automatic Loom Works، مستلهما من رحلاته لدراسة صناعة السيارات في الخارج، وانتقل كيشيرو إلى إنتاج أول محرك من طراز A في عام 1934، متبوعًا بأول سيارة ركاب (طراز AA) في عام 1936.

سيارة تويوتا bz موديل 2026 الجديدة 

تأسست شركة Toyota Motor Corporation كشركة مستقلة في عام 1937، و أجرت الشركة مسابقة لاختيار اسم وشعار جديدين، وتم تغيير اسم العلامة التجارية من Toyoda إلى Toyota لسهولة الكتابة والنطق، وتم اعتماد شعار تويوتا، وخلال الحرب العالمية الثانية، أنتجت الشركة مركبات للجيش الياباني، واجهت خطر الإغلاق بعد انتهاء الحرب لكنها نجت. 

