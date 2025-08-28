قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
‏تأييد السجن 10 سنوات لمدرب الكيك بوكسينج بتهمة هتك عرض قاصرات أثناء التمرين
حسام حسن بيحبه.. شوبير : عودة أحمد فتوح لمنتخب مصر
منظمة إنقاذ الطفولة تحذر: استمرار الوضع في غزة يهدد حياة جيل كامل بالمجاعة والأمراض
ناجي الشهابي لـ صدى البلد: سنخوض الانتخابات البرلمانية مع آخرين بقائمة تحالف الجيل
دكة الأهلي كبيرة عليه.. علاء إبراهيم ينتقد مستوى جراديشار
سما المصري بعد الحجاب : عروض الزواج زادت "ياريت كل البنات تتحجب"
ضلمة فى عز الضهر.. حجب ضوء النهار بـ 9 دول عربية | ما السبب؟
جيش الاحتلال يستهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
الغندور: أحمد حمدي لم يتوصل لاتفاق مع الزمالك.. وبيراميدز يترقب الموقف
الصحة تعلن عن قسطرة مخية وسحب الجلطة بالكامل لمريضة بمستشفى العجوزة
تشكيل الزمالك لمواجهة مسار في الدوري العام للسيدات
وزير الخارجية: التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر.. ورسائل حاسمة على طاولة لقاء القاهرة وقطر
سعر سوبارو سولتيرا 2026 في السعودية

سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الجديدة
سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة سوبارو عن طرازها الجديد سوبارو سولتيرا موديل 2026 ، وتنتمي سولتيرا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتحصل علي قوتها من محرك كهربائي جديد بالكامل .

سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الجديدة 

محرك سوبارو سولتيرا موديل 2026

تستمد سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 قوتها من بطارية ليثيوم أيون سعة 74.7 كيلوواط/ساعة توفر مدى أطول، وبها شاحن أسرع 150 كيلوواط مع منفذ NACS الجديد، وتنتج قوة 233 حصان، وتعمل بنظام الدفع الرباعي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5 ثواني .

سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الجديدة 

ويتم شحن السيارة من 10% إلى 80% في أقل من 35 دقيقة بسرعة قصوى تبلغ 150 كيلوواط، وبها  منفذ NACS للسماح بالوصول إلى شبكة تسلا للشحن.

مواصفات سوبارو سولتيرا موديل 2026

سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الجديدة 

زودت سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، أقواس عجلات مطلية، وبها إضاءة محيطية قابلة للتخصيص، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 14 بوصة متوافقة لاسلكياً مع Apple CarPlay و Android Auto، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، وبها نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومراقبة النقاط العمياء، وتنبيه مغادرة المسار .

سعر سوبارو سولتيرا موديل 2026

سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 150 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 183 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة سوبارو في صناعة السيارات

بدأت قصة سوبارو مع اندماج شركات يابانية لتشكيل فوجي للصناعات الثقيلة FHI عام 1953، لتصبح العلامة التجارية "سوبارو" فيما بعد .

سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الجديدة 

وأنتجت أول نموذج أولي لسيارة سوبارو في عام 1954، تلاها أول سيارة إنتاجية، سوبارو 360، في عام 1958، وتركت سوبارو بصمتها بالابتكارات في التكنولوجيا، مثل محرك بوكسر وتقنية الدفع الرباعي، توسعت عالميًا في الستينيات، وفتحت مصنع أمريكي عام 1989 .

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

روسيا

مستشار أوكراني: موسكو لا تريد وقف إطلاق النار وتسعى لحرب وجودية

جانب من اللقاء

الأقصر توفر مظلات وكراسي متحركة لتيسير التصويت في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ

جانب من اللقاء

أكثر من 3 ملايين ناخب يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بالغربية

بالصور

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

