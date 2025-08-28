سعر سوبارو سولتيرا 2026 في السعودية

كشفت شركة سوبارو عن طرازها الجديد سوبارو سولتيرا موديل 2026 ، وتنتمي سولتيرا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتحصل علي قوتها من محرك كهربائي جديد بالكامل .

سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 الجديدة

محرك سوبارو سولتيرا موديل 2026

تستمد سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 قوتها من بطارية ليثيوم أيون سعة 74.7 كيلوواط/ساعة توفر مدى أطول، وبها شاحن أسرع 150 كيلوواط مع منفذ NACS الجديد، وتنتج قوة 233 حصان، وتعمل بنظام الدفع الرباعي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5 ثواني .

ويتم شحن السيارة من 10% إلى 80% في أقل من 35 دقيقة بسرعة قصوى تبلغ 150 كيلوواط، وبها منفذ NACS للسماح بالوصول إلى شبكة تسلا للشحن.

مواصفات سوبارو سولتيرا موديل 2026

زودت سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، أقواس عجلات مطلية، وبها إضاءة محيطية قابلة للتخصيص، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 14 بوصة متوافقة لاسلكياً مع Apple CarPlay و Android Auto، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، وبها نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومراقبة النقاط العمياء، وتنبيه مغادرة المسار .

سعر سوبارو سولتيرا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 150 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سوبارو سولتيرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 183 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة سوبارو في صناعة السيارات

بدأت قصة سوبارو مع اندماج شركات يابانية لتشكيل فوجي للصناعات الثقيلة FHI عام 1953، لتصبح العلامة التجارية "سوبارو" فيما بعد .

وأنتجت أول نموذج أولي لسيارة سوبارو في عام 1954، تلاها أول سيارة إنتاجية، سوبارو 360، في عام 1958، وتركت سوبارو بصمتها بالابتكارات في التكنولوجيا، مثل محرك بوكسر وتقنية الدفع الرباعي، توسعت عالميًا في الستينيات، وفتحت مصنع أمريكي عام 1989 .