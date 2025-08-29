أبرز مباريات اليوم الجمعة 29-8-2025 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ميلان وليتشي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كريمونيزي X ساسولو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD
ليتشي X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إلتشي X ليفانتي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا X خيتافي – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الهلال X الرياض – الساعة 6:50 مساء على قناة SSC 1
الشباب X الخليج – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2
التعاون X النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لانس X بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هامبورج X سانت باولي – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المقاولون العرب X سيراميكا كليوباترا – الساعة 6 مساء على قناة on sport 1
الاتحاد X إنبي – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1
البنك الأهلي X طلائع الجيش – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2
مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
العربي X أم صلال – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one
الشحانية X الوكرة – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS two
مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة
السودان X السنغال – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5