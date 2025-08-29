قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يستهدف مواصلة صحوته على حساب المقاولون
المبعوث الأمريكي: تخفيف القيود على صادرات الطاقة والاتصالات الأمريكية إلى سوريا
فاينانشال تايمز: مصر تعود إلى صدارة الوجهات السياحية العالمية
المفوضية الأوروبية: 200 مليار يورو من الأصول الروسية لتعمير أوكرانيا
هل نشهد موجات شديدة الحرارة في سبتمبر؟.. الأرصاد توضح| فيديو
هايدي حديث السوشيال ميديا.. ما سر تفاعل المصريين مع قصتها؟| فيديو
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الجمعة 29-8-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

ينطلق اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ميلان وليتشي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة


كريمونيزي X ساسولو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

ليتشي X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

إلتشي X ليفانتي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا X خيتافي – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الهلال X الرياض – الساعة 6:50 مساء على قناة SSC 1

الشباب X الخليج – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2

التعاون X النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لانس X بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 


هامبورج X سانت باولي – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المقاولون العرب X سيراميكا كليوباترا – الساعة 6 مساء على قناة on sport 1

الاتحاد X إنبي – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1

البنك الأهلي X طلائع الجيش – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

العربي X أم صلال – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one

الشحانية X الوكرة – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS two

مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة

السودان X السنغال – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

الدوري الالماني الدوري المصري الدوري الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

جريمة قتل بالبحيرة

علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

سعر الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 29-8-2025

ترشيحاتنا

معرض أسلحة

الدفاع الإسرائيلية: قررنا عدم مشاركة الوزارة في معرض لندن للسلاح

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعبّر عن أسفه لإصابة جنود لبنانيين ويعلن فتح تحقيق

ألمانيا

بسبب الشرقيين.. دعوات في ألمانيا لتغيير العلم والنشيد الوطني

بالصور

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سعر صادم.. فستان ياسمين رئيس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفي شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لم استمر فى الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد