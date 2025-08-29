أبرز مباريات اليوم الجمعة 29-8-2025 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ميلان وليتشي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



كريمونيزي X ساسولو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ليتشي X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



إلتشي X ليفانتي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا X خيتافي – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الهلال X الرياض – الساعة 6:50 مساء على قناة SSC 1

الشباب X الخليج – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2

التعاون X النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



لانس X بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني





هامبورج X سانت باولي – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



المقاولون العرب X سيراميكا كليوباترا – الساعة 6 مساء على قناة on sport 1

الاتحاد X إنبي – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1

البنك الأهلي X طلائع الجيش – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة



العربي X أم صلال – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one

الشحانية X الوكرة – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS two

مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة



السودان X السنغال – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5