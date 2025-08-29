قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يستهدف مواصلة صحوته على حساب المقاولون
المبعوث الأمريكي: تخفيف القيود على صادرات الطاقة والاتصالات الأمريكية إلى سوريا
فاينانشال تايمز: مصر تعود إلى صدارة الوجهات السياحية العالمية
المفوضية الأوروبية: 200 مليار يورو من الأصول الروسية لتعمير أوكرانيا
هل نشهد موجات شديدة الحرارة في سبتمبر؟.. الأرصاد توضح| فيديو
هايدي حديث السوشيال ميديا.. ما سر تفاعل المصريين مع قصتها؟| فيديو
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
الاتحاد يستضيف إنبي في مواجهة متكافئة بالدوري الممتاز

الاتحاد
الاتحاد

يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره إنبي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الاتحاد وإنبي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الإسكندرية.

الاتحاد ضد إنبي

ويستهدف الاتحاد بقيادة مدربه أحمد سامي، تحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري.

وحقق زعيم الثغر بداية سيئة في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث خسر في أول مباراتين قبل أن يستعد توازنه بانتصار وتعادل ليحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

في المقابل، يتطلع إنبي لاستعادة نغمة الفوز على حساب الاتحاد، واقتحام المربع الذهبي “مؤقتًا”.

ويحتل الفريق البترولي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، من فوز وتعادلين وهزيمة.

الاتحاد إنبي الدوري أحمد سامي مباراة الاتحاد وإنبي

