الاتحاد يستضيف إنبي في مواجهة متكافئة بالدوري الممتاز

يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره إنبي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الاتحاد وإنبي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الإسكندرية.

الاتحاد ضد إنبي

ويستهدف الاتحاد بقيادة مدربه أحمد سامي، تحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري.

وحقق زعيم الثغر بداية سيئة في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث خسر في أول مباراتين قبل أن يستعد توازنه بانتصار وتعادل ليحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

في المقابل، يتطلع إنبي لاستعادة نغمة الفوز على حساب الاتحاد، واقتحام المربع الذهبي “مؤقتًا”.

ويحتل الفريق البترولي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، من فوز وتعادلين وهزيمة.